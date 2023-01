La llista d'Arrimadas guanya les primàries a Ciutadans i gestionarà l'etapa final del partit

La candidaturaimpulsada per l'actual presidenta de, ha guanyat les primàries celebrades al partit , en un clima de màxima tensió. La llista encapçalada per l'eurodiputati la dirigent balear-amb el lema Reneix el teu partit- s'ha imposat amb el 53,25% a la que lideraven el diputat al Congrési el regidor de Madrid, que enarborava el lema Ciutadans de nou, que ha assolit un 39,34%. Una tercera llista, la Base del canvi, ha tret el 7,41%. La llista guanyadora es converteix en el comitè executiu de la formació, que celebrarà el seu congrés el proper cap de setmana.Elsa Ciutadans estaven convocats a les primàries. No hi ha hagut sorpreses. La condició de favorita de la llista oficialista ja es va veure confirmada per la major part d'avals recollits, 1.367 als 679 de Bal. Arrimadas no es postulava en cap dels dos càrrecs principals, el de portaveu polític i la secretaria general, però formava part de la candidatura. A més, Arrimadas no ha descartat postular-se aespanyoles. Ara podrà fer-ho, ja que els seus fidels continuaran controlant la maquinària de l'organització.Bal ha aplegat el vot dels militantsamb la deriva del partit i la seva estratègia de pactar bàsicament amb el PP. Ciutadans viu des del 2019 unasense aturador, acompanyada d'una fugida d'afiliats i quadres, en la seva majoria cap al, que fa pocs dies, per boca del mateix, feia una crida explícita als membres del partit taronja per entrar al PP.La contínua marxa d'efectius i l'abandonament de molts militants posicionats en el sector més crític amb la direcció -com ha estat el cas del corrent- han facilitat la victòria d'Arrimadas en aquestes primàries.

