Liderar la coordinació de l'independentisme: el pla de Junts per aprofitar «l'extrema debilitat d'ERC»

Després d'ordenar la casa, ara Junts passa a l'acció. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull té en marxa tots els engranatges per adaptar-se a la nova etapa sense estar a Govern , i el full de ruta que seguiran per aquest nou any seràque se celebrarà a Igualada. En l'esborrany del document sobre el pla d'acció política pel 2023, al qual ha tingut accés, els juntaires es fixen com objectiu, aprofitant l'escenari d'"", ser la "força política central de l'independentisme". Com? Amb un seguit de mesures que volen impulsar, entre les quals recullen "intensificar una ronda de reunions amb tots els actors de l'independentisme per tal d'activar l'espai de".Aquesta és una de les accions que vol encapçalar el partit de Borràs i Turull, una petició que durant l'etapa de Govern de coalició, Junts havia demanat en reiterades ocasions a Pere Aragonès. No és, però, l'únic objectiu que es plantegen. N'hi ha d'altres per assolir la centralitat dins l'independentisme, com crear un grup de treball dei programar un acte commemoratiu dels "cinc anys de repressió". També, engegar una campanya que permeti explicar el full de ruta nacional del partit i una campanya de, o reforçar l'al Govern d'ERC des d'un punt de vista sectorial i territorial.Des de Junts, també es proposen publicar durant el segon semestre de 2023 unque reculli i actualitzi els motius i la proposta de Junts per assolir la independència. I més enllà d'aquest document intern, apostaran per fer unaespanyol en matèria de drets i llibertats fonamentals, i afrontar "els reptes del fet migratori" amb l'objectiu que la "ciutadania d'origen immigrant faci seu l'objectiu de la independència".En la introducció del document, que encara està eni subjecte a canvis a través de les esmenes dels consellers nacionals, el partit també exposa que "la taula de diàleg" ha fracassat en els seus objectius originals, en referència a l'amnistia i autodeterminació. Davant aquesta constatació, Junts assegura que només la seva estratègia és la bona: "La confrontació política i no-violenta amb l'estat liderada des de l'exili perresta l'possible per assolir la independència". En aquest sentit, exposen que en els propers mesos caldrà restar atents als resultats de les sentències al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.Aquest document l'han fet arribar aquest dimecres al vespre els dirigents del partit a tots els consellers nacionals, i dissabte el presentaran Borràs i Turull en la seva intervenció al consell. Tot plegat, arriba en paral·lel a les novetats vers els líders del procés arran de la reforma del. El Tribunal Suprem ja ha activat el, i Pablo Llarena ha aplicat la derogació de la sedició als exiliats. Ara bé, això no vol dir que s'acaba la persecució, perquè manté el processament contra Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per malversació.

