El sector del taxi es manifestarà el 17 de gener per denunciar els «atacs» de Free Now, Uber i Bolt

i elhan convocat unael pròxim dimartsper denunciar els "sense precedents" al sector per part de plataformes comL'entitat denuncia que aquestes empresesi, per aquest motiu, ha convocat una marxa que sortirà a les 10.30 h des de la plaça Espanya de Barcelona. Els vehicles tenen previst recórrer la Gran Via, arribar a Plaça Catalunya i baixar per Via Laietana fins al Parlament.El passat divendres Élite Taxi ja va fer un "" i va denunciar que Free Now havia demanat despenjar-se del sistema tarifari regulat per tenir més flexibilitat a l'hora de posar els preus. En un comunicat enviat aquest dijous, Élite Taxi demana alque "mogui fitxa de manera urgent" per donaral sector.Per la seva banda, divendres passat la conselleria que encapçalava explicar que ha iniciat un estudi sobre laAra bé, el departament també va advertir que es tracta de tràmits que poden trigar mesos, ja que hi ha diversos actors implicats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor