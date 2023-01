Acusen Shakira de plagi per la seva nova cançó amb Bizarrap

és laindiscutible d'aquest dijous després que durant la matinada s'hagi publicat la seva nova cançó, produïda per l'argentí Bizarrap. Ha aconseguit 25 milions de visualitzacions en només 11 hores a YouTube i s'ha convertit en tendència musical a totes les llistes.Però no tot són bones notícies per a la colombiana. La cantant veneçolana, amb moltíssims seguidors a Instagram i TikTokHo ha demostrat en un vídeo que ha compartit aquest dijous al matí, on assegura que la novade Bizarrap amb Shakira és molt semblant a una de les seves creacions."Estic en xoc, no sé què fer. Estic tremolant. Amb el cor accelerat. Tinc les mencions i els missatges directes d'Instagram i Twitter col·lapsats de gent dient-me com. No són coses meves, m'ha escrit molta gent", apunta la veneçolana.Amb el vídeo, però, també admet que és una grani estàde les peces de Bizarrap i que no té cap objectiu de desprestigiar la seva feina. "No sé què fer? Estic en shock", confessa al final del petit vídeo on mostra dues comparacions entre l'èxit publicat aquest dijous i la seva cançó, que va sortir fa sis mesos. "Jo estimo Shakira, la idolatro, i", afirma.

