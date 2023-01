La (divertida) reacció d'Ibai Llanos, soci de Piqué, a la «Session 53» de Shakira i Bizarrap

Altres artistes que han fet el mateix

Avui és el dia de les reaccions sobre la cançó deamb. Centenars de creadors de contingut aprofiten l'avinentesa de lade la cantant colombiana i el productor argentí per abordar les polèmiques al voltant de la seva ruptura: analitzar la lletra, totes les rimes contra l'exjugador blaugrana, explicar la seva opinió al voltant de com esquitxa tot plegat a Clara Chía o simplement divertir-se al·lucinant amb el tema. El líder de les reaccions a les plataformes de Twitch i YouTube sobre això ha estat, soci de Piquéi un dels reis de l'streaming espanyol.Esperant fins al segon exacte en què es publicava la cançó aquesta matinada, l'ha estat tendència a totes les xarxes socials tant per la seva reacció com per la seva previsió. Ell mateix ha acabat fent broma al final del tema de, perquè abans de començar a reproduir-lo havia augurat que "no seria per tant" i que, com a molt, "hi hauria alguna indirecta". La seva reacció al vídeo parla per si sola.ha sacsejat internet aquesta matinada amb la seva col·laboració amb l'argentí, un dels productors més mediàtics de tot el planeta, en l'estrena de la Session 53 , una cançó on ha carregat amb duresa contra el seu exmarit Gerard Piqué i la seva actual xicota,Ara bé, la cantant colombiana de 45 anysartista que decideix escriure una cançó contra la seva exparella. Aquí us recordem altres cantants de talla mundial que han fet exactament el mateix: des de

