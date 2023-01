Ernest Maragall deixa l'escó al Parlament: «Barcelona ho mereix tot»

Ernest Maragall va guanyar les eleccions de Barcelona del 2019 però no va aconseguir formar govern, al contrari que Ada Colau i Jaume Collboni. Els resultats, històrics pels republicans a la capital catalana, van afiançar la confiança del seu partit en Maragall, que pels comicis del 2023,després d'haver rebut el suport en unes primàries a les quals només es va presentar la seva candidatura. Ara, a quatre mesos de les eleccions municipals, ha decidit-que ha compaginat aquests quatre anys amb la presidència del grup municipal a l'Ajuntament- per dedicar-se en exclusiva a la cursa per Barcelona.“La decisió la prenc des de la convicció i la reflexió, però també des de l’evidència que Barcelona ho demana tot, ho mereix tot i, en aquests moments, ho exigeix tot”, ha explicat Maragall en roda de premsa des de la cambra catalana acompanyat dels màxims representants del grup parlamentari -Josep Maria Jové i Marta Vilalta- i del president d'ERC a la federació de Barcelona, Gerard Gómez del Moral. Maragall ha assegurat que prendre la decisió no ha estat gens fàcil, però ha mostrat la seva convicció a fer-ho perquè és el que "" i el que Barcelona "espera" dels republicans.En la seva intervenció, ha aprofitat per projectar la ciutat que volen els republicans, una Barcelona que recuperi "l'que ha de sentir per si mateixa". També ha assegurat que no és tasca fàcil i que venen molts "reptes i complexitats", cosa que justifica encara més la seva decisió: “Només ni que fos per preparar bé el nostre projecte per a la ciutat estaria justificada la”.També ha mostrat el seu convenciment de la "" que tenen els republicans, i ha marcat perfil davant la candidatura de l'exalcalde Xavier Trias, que ara es presenta sota les sigles de Junts. "Tornar al 2015 no crec que sigui, ni de lluny, l'actitud adequada", ha etzibat, i ha advertit del risc que el discurs se centri en "debats del passat i obsolets".L’encara diputat republicà, que va començar la seva trajectòria política al PSC i després va passar a ERC, ha lloat el grup humà amb qui ha compartit els darrers cinc anys com a diputat al Parlament, des de les eleccions del 2017, i ha afirmat que de tota la seva trajectòria parlamentària, els darrers 5 anys son dels que se sent

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor