Cau la sedició, però la pressió continua: les claus del moviment de Llarena

1. La sedició no se substitueix pels desordres públics

2. La reforma de la malversació no funciona

3. Euroordres aturades; pendents d'Europa

4. Rovira i Ponsatí, més a prop de Catalunya

5. Clarifica la revisió de la sentència

La revisió delja comença a tenir conseqüències. El Tribunal Suprem ha activat el procediment per revisar la sentència de l'1-O , i Pablo Llarena ha hagut d'aplicar la derogació de la sedició als exiliats. Ara bé, això no vol dir que s'acabi la persecució. Llarena manté el processament contraper malversació, amb penes elevades de presó i inhabilitació. Per a, el processament per rebel·lió o sedició decau, i només se les persegueix per desobediència, delicte que no implica presó. Les, que afecten els exiliats a Bèlgica, queden aturades fins que la justícia europea no es pronunciï sobre les prejudicials i la immunitat dels eurodiputats, cosa que haurà de fer en les properes setmanes. Quines són les claus del moviment de Llarena? Ho repassem.El jutge Llarena reconeix queagreujats en el cas del procés. Un dels arguments dels contraris a la reforma del codi penal, que van remarcar des de Junts i el seu entorn, era que la modificació legislativa només era per substituir la sedició pels desordres, que servirien per castigar l'1-O. La interpretació de Llarena descarta aquest escenari, i per això deixa de perseguir els exiliats pel delicte de sedició, que desapareix del codi penal, i tampoc ho fa per desordres. El jutge del Suprem verbalitza, de fet, clarament la seva disconformitat amb la reforma pactada entre el PSOE i ERC, quan avisa que deixa en un "context proper a la despenalització" els fets de l'1-O, perquè no encaixen en cap altre delicte que el de desobediència.Ara bé, si la derogació de la sedició ha estat un èxit, no ho és tant la reforma de la malversació. Per ara, no serveix per rebaixar la pressió sobre l'exili, perquè Llarena manté el. La desobediència no implica presó i les penes d'inhabilitació són baixes. Llarena, però, argumenta que en l'1-O suposa el delicte de malversació en la modalitat més greu, castigada amb penes que poden arribar als 12 anys de presó i vint d'inhabilitació. És per aquesta banda per on es manté la pressió sobre l'exili i, previsiblement, sobre la resta de perseguits o condemnats per aquest delicte.Els canvis en la malversació, segons ERC, permetien que no s'apliqués a l'1-O, però això de moment no passa. De fet, s'utilitza aquest tipus delictiu com a principal ara, ara mateix, per mantenir la persecució. Llarena sosté que es pot aplicar el delicte amb ànim de lucre en els casos de Puigdemont, Comín i Puig pel seu paper en l'organització del referèndum, perquè no només hi ha malversació si hi ha lucre personal o de tercers, sinó també quan hi ha una rebaixa il·lícita dels fons públics. Així, descarta que es pugui aplicar la modalitat atenuada, que seria destinar diners públics a finalitats no previstes però sense lucre personal, castigada amb penes de fins a quatre anys de presó.Les euroordres, doncs, queden arxivades i Llarena no n'emetrà de noves fins que arribin els pronunciaments de la justícia europea sobre les qüestions prejudicials i la immunitat dels eurodiputats. Les ordres de detenció nacionals, però, continuen en vigor amb els nous delictes, per tant,. Europa, doncs, continua tenint la clau per a un retorn amb garanties. Si les sentències són favorables als dirigents independentistes i se'ls protegeix la immunitat parlamentària, podrien abordar un possible retorn amb el risc, això sí, que Espanya decidís desobeir les resolucions europees.Si la justícia europea dona la raó a Llarena,. Es podrien reactivar les euroordres amb les noves condicions -per malversació- i s'obriria de nou un procediment judicial a Bèlgica. Segons la defensa, no hi ha risc d'extradició, tampoc per malversació. Aquest escenari, en tot cas, és llunyà, perquè si la justícia europea tomba la immunitat de Puigdemont, la decisió es podrà recórrer en última instància al(TJUE) i, mentre no resol, els eurodiputats continuarien tenint immunitat, segons ha dit més d'una vegada l'advocat Gonzalo Boye.Les dues exiliades més beneficiades per la reforma del codi penal són Marta Rovira i Clara Ponsatí. La secretària general d'ERC estava processada per rebel·lió -delicte descartat a la sentència del Suprem- i l'eurodiputada de Junts ho estava per sedició. Amb la nova legislació i la interpretació que n'ha fet Llarena, totes dues passen a estar perseguides només per desobediència, delicte menor que no implica penes de presó. Això situa el seu cas en una situació similar al de Serret i Gabriel, que van tornar de l'exili fa temps. Sigui com sigui, Rovira i Ponsatí són avui, més enllà de la decisió que considerin convenient prendre, que tindrà conseqüències polítiques. Per ara, Rovira ja ha demanat "prudència" i que no prendrà cap decisió "precipitada ni imminent".La interpretació que fa Llarena del nou codi penal clarifica per on pot anar laque haurà de fer el Suprem. La sala penal pot obrir aquesta carpeta d'ofici, però si no ho fa seran els condemnats d'ERC els qui presentaran un escrit en els propers dies exigint l'absolució d'acord amb el nou codi penal. Difícilment els fets quedaran impunes, però sí que, si ens fixem en els arguments de Llarena, les condemnes per sedició decauran. Una altra cosa és el que passi amb la malversació, que el Suprem pot continuar mantenint el tipus més greu, amb penes elevades d'inhabilitació. Això allunyaria un possible retorn de Junqueras o Turull a la primera línia política.D'altra banda, el moviment de Llarena també és un toc d'atenció a altres casos relacionats amb l'1-O, especialment el que afectai els encausats als jutjats 13 i 18 de Barcelona pels preparatius del referèndum i l'acció exterior. La reforma de la malversació anava encaminada, també, a beneficiar la seva situació. Això, a l'espera de l'escrit d'acusació que presenti la Fiscalia, no passa i la interpretació del jutge del Suprem obre la porta a què segueixin processats per la modalitat greu del delicte i, potser, condemnats a penes elevades de presó i inhabilitació si es considera provada aquesta malversació.

