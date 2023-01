Shakira no és l'única: 8 artistes que han dedicat cançons directes als seus ex

Justin Timberlake - Cry me a River

C. Tangana - Tu me dejaste de querer

Arian Grande - thank you, next

Little Mix - Shout Out To My Ex

Ellie Goulding - On My Mind

Olivia Rodrigo - Driver's License

Taylor Swift

Harry Styles

Milions d'espectadors atònits davant les seves pantalles aquesta matinada (i durant to el dia d'avui, on les xarxes socials no paren de bullir amb el tema).ha sacsejat internet aquesta matinada amb la seva col·laboració amb l'argentí, un dels productors més mediàtics de tot el planeta, en l'estrena de la Session 53, una cançó on ha carregat amb duresa contra el seu exmarit Gerard Piqué i la seva actual xicota,Ara bé, la cantant colombiana de 45 anysartista que decideix escriure una cançó contra la seva exparella. Aquí us recordem altres cantants de talla mundial que han fet exactament el mateix: des deL'ídol de masses i exmembre deva viure una de les relacions més tòrrides, romàntiques i mediàtiques de finals dels anys 90 i principis dels anys 2000 amb. Després de la seva separació, Timberlake va copsar les primeres posicions de les llistes d'èxit gràcies a aquesta cançó, a qui li dedica diverses crítiques a l'exparella. Anys més tard es va confirmar que era per aUna de les relacions més mediàtiques i prolífiques (a nivell musical) va ser la que van tenir. Després de mesos enamorats, es van separar amb molt males formes. El madrileño, anys després, en una de les seves cançons del darrer disc, va deixar caure un munt de crítiques contra la catalana. Les pistes eren clares, però sobretot la personificació d'ella a l'inici del videoclip.La cantant dels EUA, considerada per a molts com la reina del pop actual, va sacsejar la indústria amb aquesta cançó (amb el videoclip va fer el mateix) sobre les seves exparelles. Diu noms i cognoms, amb frases dedicades: el raper, el ballarí, l'humoristai el cantant. El videoclip és icònic per l'escenografia calcada de la pel·lícula Mean Girls.Una de les girlbands més famoses de tot el planeta va veure's esquitxada pel trencament d'una de les relacions que tenia una de les integrants del grup. Molt poc temps després queho deixés amb el cantant(membre destacat de, el primer a marxar de la banda) i comencés a sortir, ell, amb Gigi Hadid, el grup de pop va publicar aquesta cançó. Tot un himne per a les ruptures adolescents.La relació turmentosa entre Ellie Goulding i el mundialment conegut cantantva acabar encara pitjor. Tots dos es van dedicar cançons, però la britànica, que estava en un dels moments més dolços de la seva carrera, va colpejar primer amb aquest tema.L'èxit immens que va aconseguiramb aquesta cançó té pocs precedents en la història recent de la música. El 2021, aquesta jove de només 19 anys, va sacsejar la indústria amb un tema sobre la seva anterior relació adolescent amb. Tots dos van ser estrelles de la televisió gràcies a la sèrie sobreRecordava a les anteriors generacions decom els, que van viure situacions similars.La cantant nord-americana és una de les referències modernes més importants de la música pop, però segurament deu ser la que més pel que fa a cançons sobre ruptures, amors trencats o parelles sentimentals. Tot i tenir una vida personal molt agitada, ella mateixa ha reconegut que té diverses cançons dedicades a exparelles amb noms i cognoms (encara que no hagi estat confirmat per ella del tot). Hi apareixen. Un dels seus darrers temes més comentats és(en la seva versió de 10 minuts).L'exmembre dei un dels cantants líders del panorama pop de tot el planeta va confirmar en directe que en el seu penúltim àlbum va dedicar una cançó a la seva exparella, la model(membre de la família de les). Encara que no va aclarir quin tema en concret era, ho va confirmar en directe quan presentava el programa-en substitució temporal de James Corden- i fent un joc amb la mateixa Jenner sobre dir la veritat o menjar un aliment desagradable.

