Fitxa tècnica Direcció: Dani de la Orden i Alex Murrull

Guió: Carlos Franco

Productora: Playtime Movies, Sábado Películas, Imminent Produccions

Estrena: setembre 2022

Durada: 106 minuts

Gènere: drama

Versió: original en castellà (amb part de diàlegs en català)

Bases del sorteig

Nou any i nova proposta del, el circuit estable de. Aquest gener és el torn de 42 segundos , la pel·lícula sobre la gesta del waterpolo als Jocs de Barcelona dirigida per Dani de la Orden i Alex Murrull i protagonitzada per Jaime Lorente i Álvaro Cervantes.42 segundos, que es va estrenar el setembre del 2022, ara es torna a projectar en sales i equipaments de més d'un centenar de viles i ciutats del país, a preu reduït - podeu consultar dia i hora i horaris aquí -., en col·laboració amb l'per a qualsevol de les projeccions –-.només calel següentPocs mesos abans dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, la selecció espanyola de waterpolo sent que no està preparada i necessita un impuls si no volen fer el ridícul durant la competició.Aquest gran canvi arriba amb un nou entrenador amb fama de dur. Gràcies a un esforç sobrehumà, al treball en equip i al suport de tot un país, l’equip demostrarà al món sencer que es pot arribar més enllà del que mai havien imaginat.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de 42 segundos en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar en el sorteig es tancarà el dimarts 17 de gener a les 10.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar en el sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

