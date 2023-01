Aragonès convocarà el Govern en «qüestió d'hores» si hi ha acord amb el PSC pels pressupostos

Els esculls entre el Govern i el PSC

El president de la Generalitat,, està en "disposició" de convocar el Govern per aprovar els pressupostos del 2023 en "qüestió d'hores" si s'assoleix un acord amb el PSC. Així ho ha anunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual ha assegurat que confia arribar a una entesa amb els socialistes, partit amb el qual les"M'agradaria que fos el més aviat possible, s'està treballant", ha declarat, sense entrar en detalls sobre quins són els esculls que impossibiliten a hores d'ara tancar un acord, "per respecte a la negociació". La previsió del Govern a començaments de setmana, era, precisament, poder tancar un acord i aprovar els comptes com a molt tard elen un consell executiu extraordinari.Aquesta setmana s'han intensificat de manera exponencial les reunions entre l'executiu i els de Salvador Illa. Ahir mateix, ambdues parts van mantenir una reunió de tres hores a Palau i a la tarda, van continuar els contactes amb la voluntat d'arribar a un acord com més aviat millor. Si el Govern d'ERC aconsegueix tancar un acord amb els socialistes, ja tindrà els suports necessaris per tirar endavant els comptes, després d'un primer acord assolit amb En Comú Podem abans de Nadal . A hores d'ara, Aragonès assegura que, tot i que ha advertit que les negociacions no es poden "eternitzar".En total, si finalment el Govern tanca un acord amb els d'Illa, serien 74 escons d'un total de 135 parlamentaris que avalarien els comptes, però l'executiu no descarta poder-hitot i que el recorregut és poc probable. La intenció d'Aragonès són uns, que permetin mostrar fortalesa malgrat la debilitat parlamentària en la qual es troben els republicans des de la sortida de Junts del Govern. Ara bé, els de Laura Borràs i Jordi Turull no tenen cap ganes d'avalar un pacte que tingui el segell del PSC.Sobre la possibilitat d'un acord a quatre n'ha parlat Aragonès durant l'entrevista, agraint primer a "tothom que està participant" en les negociacions. Tot seguit, ha mostrat el seu convenciment que es pot arribar a un. "L'acord al qual puguem arribar amb Junts serà assumible pel PSC, i l'acord al qual puguem arribar amb el PSC serà assumible per Junts", ha assegurat el president de la Generalitat. A hores d'ara, Junts i PSC coincideixen en reclamar projectes com el Hard Rock o l'aeroport del Prat, però discrepen en les despeses per l'acció exterior del Govern.Quins punts estanentre el PSC i el Govern? A hores d'ara ja s'han realitzat una vintena de reunions, iniciades el mes de novembre, i ambdues parts han arribat a acords en diverses qüestions. La discòrdia, però, es troba en aquelles peticions més polítiques d'Illa, que incomoden els d'Oriol Junqueras. Són desencallar el Hard Rock, impulsar l'ampliació del Prat o el Quart Cinturó . Des d'un inici, el PSC ha assegurat que no pensa renunciar a aquestes peticions i que és un. Són propostes que ERC no vol abraçar obertament i que els comuns rebutgen frontalment, però existeixen maniobres per encabir-les.Com? El PSC en cap cas demana una partida pressupostària concreta per aquests projectes, que en bona part, depenen d'inversions del govern espanyol. El que volen els socialistes és unconforme ERC mirarà d'impulsar-los. Si finalment els republicans ho accepten, aquest compromís no xocaria tampoc amb el que demanen els de Jéssica Albiach. Els comuns no volen parlar de projectes com el casino del camp de Tarragona, però mentre no hi hagi diners explícits destinats a aquestes qüestions en els comptes, no invalidaran el seu acord.En qualsevol cas, en el transcurs de l'entrevista, Aragonès ha aprofitat per dirigir-se al PSC i demanar-li queles "aportacions positives" dels comptes pel fet no tenir un acord amb la resta de qüestions, uns projectes que ha considerat "diferenciats" dels comptes.

