Notícies del 11 de gener de 2023

18:57 El Govern assegura que "en cap cas" descarta crear noves delegacions a l'exterior, al contrari del que demana el PSC pels pressupostos



La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha defensat aquest dimecres que "no s'ha de fer polèmica" amb les delegacions catalanes a l'estranger, i ha assegurat que "en cap cas" l'executiu descarta crear noves delegacions. Les seves declaracions arriben en plena negociació dels pressupostos. El PSC demana que no s'incloguin en ells partides per obrir noves delegacions a l'exterior. En canvi, des de Junts exigeixen que no s'aturi l'expansió a l'exterior per part del Govern. Serret ha detallat que l'objectiu és "consolidar" la xarxa actual. De les set delegacions pendents d'obrir, tres d'elles només han complert el primer pas –el decret de creació-, mentre que les altres quatre només han arribat fins al segon. "Consolidar-les vol dir obrir-les de debò", ha declarat Serret, tot assegurant que "no té sentit tenir delegacions obertes via decret si aquestes no funcionen". Informa Carme Rocamora.

18:43 Albiach exigeix al PSC que rectifiqui i abandoni l'exigència del Hard Rock: "Està fent xantatge a Cataunya"



La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimecres al PSC que rectifiqui en el seu "bloqueig" als pressupostos de la Generalitat. Considera que les línies vermelles -Hard Rock, ampliació del Prat o Quart Cinturó- que han marcat els socialistes van en contra de les polítiques que impulsa la Moncloa. "Està fent xantatge no només al Govern sinó, fins i tot, a Catalunya", ha assegurat en declaracions durant una visita a Sant Feliu de Guíxols. En aquest sentit, la líder dels comuns ha demanat als socialistes que "ajudin a posar Catalunya en marxa" i que deixin de "sumar-se al fre" de Junts. "El que està dient el PSC és: o fem el macrocasino o no hi haurà pressupostos", ha afegit la presidenta d'En Comú Podem, que ha considerat una "autèntica barbaritat" aquests projectes que veu propis "del segle passat" i que fomenten la "precarietat" i "ludopatia".

18:24 Rússia substitueix el comandant de l'exèrcit que dirigia la guerra a Ucraïna



El Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat aquest dimecres la substitució del comandant de l'exèrcit que dirigia la guerra a Ucraïna. El cap de l'estat major Valeri Gerasimov serà el nou encarregat de liderar el conflicte bèl·lic després de la destitució de Sergei Surovikin, que havia estat nomenat feia només tres mesos. El president rus, Vladímir Putin, ha admès també que la situació als territoris ucraïnesos annexionats és "difícil en alguns llocs" en plena batalla per la ciutat clau de Soledar.

17:05 El Govern proposa incrementar un 30% el pressupost de cooperació pel 2023



La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha proposat incrementar un 30% el pressupost de cooperació al desenvolupament pel 2023, fins als 45 milions d'euros. En cas que aquesta xifra s'acabés consolidant –tot depèn de l'aprovació dels pressupostos-, gairebé igualaria la dotació més alta destinada a aquesta partida, una fita que es va aconseguir l'any 2008 just abans de l'esclat de la crisi financera. Per la titular d'Exteriors, aquesta és una proposta "ferma" i que posa de manifest "el compromís" del Govern perquè el finançament a la cooperació arribi a representar el 0,7% del pressupost de la Generalitat, un objectiu que a hores d'ara està lluny d'assolir-se. "Hi ha molt camí per fer", ha reconegut la mateixa consellera en el marc d'una visita institucional a Helsinki.

14:41 Vueling acceptarà criptomonedes per pagar els bitllets a partir de mitjans d'any



Vueling acceptarà criptomonedes per pagar els bitllets d'avió a partir de la segona meitat del 2023. L'aerolínia ha detallat que l'opció estarà disponible per a particulars quan comprin els vols a través de la seva pàgina web. Segons ha explicat Vueling en un comunicat, serà la primera companyia low cost d'Europa que oferirà aquesta possibilitat. Tot plegat és fruit d'un acord de col·laboració entre Vueling i Criptan, una start-up valenciana especialitzada en criptomonedes.

12:02 Colau demana al ministre Bolaños que "matisi" el discurs en què deia que la tensió entre Catalunya i Espanya "ja és història"



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat al ministre de Presidència, Félix Bolaños, que "matisi les paraules" amb què va donar per enterrat el procés català i va dir que la tensió viscuda entre Catalunya i Espanya al voltant del 2017 "ja és història". Així, si bé Colau veu aquest discurs "imprudent", la mateixa líder del consistori barceloní ha demanat a ERC que se centri en treballar acords com els que fa mesos que es tanquen amb el PSOE a l'Estat i que abandoni la "política de la gesticulació" que ja no toca. En aquest sentit, en declaracions al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, la cap de files de Barcelona en Comú ha felicitat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per sumar-se a la cimera hispanofrancesa alhora que ha assenyalat que és una "lleugera incoherència" que ERC s'hi manifesti en contra.

10:10 Vilalta anuncia que assistirà a la manifestació per la cimera Sánchez-Macron: "Hi haurà una gran representació d'ERC"



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha anunciat que assistirà a la manifestació independentista contra la cimera de Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, però no ha aclarit si el president del partit, Oriol Junqueras, hi serà present: "Assistirà una gran representació d'ERC. Jo mateixa hi aniré. Hi haurà una representació coral", ha dit en una entrevista a RAC1. També ha defensat que és "absolutament compatible" que ERC es manifesti mentre que el president Pere Aragonès assisteix a la cimera. En una altra entrevista a RTVE, ha considerat que seria "oportú i positiu" que el president de la Generalitat aprofités l'avinentesa de la cimera per traslladar "reivindicacions vigents". "Aprofitar qualsevol oportunitat és una acció responsable", ha insistit la portaveu dels republicans. Informa Carme Rocamora.

09:51 Sànchez i Cuixart no demanaran la revisió de la sentència de l'1-O

L'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart no demanarà al Tribunal Suprem la revisió de la sentència de l'1-O en aplicació del nou codi penal, que el condemna a nou anys de presó i inhabilitació pel delicte de sedició, que ara ha estat derogat del codi penal. Cuixart es troba en ple procediment de denúncia al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), on ha denunciat diverses vulneracions de drets durant el procés judicial contra l'1-O. L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez tampoc demanarà que el Suprem que revisi la seva condemna -també de nou anys de presó i inhabilitació per sedició-, perquè no vol fer cap moviment que pugui debilitar la demanda que també ha interposat al TEDH, que podria ser interpretada com una "reparació" del dany causat aquests darrers anys. En tot cas, el Suprem pot revisar les sentències d'ofici i això afectarà tots els condemnats pel procés.



09:54 Vilalta creu que aquesta setmana es pot desencallar l'acord pels pressupostos: "Pràcticament està fet" La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que el Govern treballa amb la possibilitat de tancar un acord pels pressupostos aquesta mateixa setmana, perquè les converses estan molt avançades, especialment amb el PSC. "Som molt a prop de tancar l'acord. Pràcticament ja està fet. Confiem que pugui ser aquesta setmana mateix", ha declarat en una entrevista a RAC1, en la qual ha constatat que amb els socialistes, el principal desacord es troba en projectes com el Hard Rock o l'ampliació del Prat. "No podem hipotecar uns pressupostos positius i necessaris per qüestions extrapressupostàries", ha afegit la portaveu dels republicans. Informa Carme Rocamora.

09:36 Serret reivindica davant la ministra finlandesa de Serveis Socials el segell "innovador" del pla català de Renda Bàsica La consellera d'Acció Exterior del Govern, Meritxell Serret, ha reivindicat des de Finlàndia el caràcter "innovador" del pla pilot català de Renda Bàsica Universal, una iniciativa que l'executiu té previst posar en marxa al llarg d'aquest 2023 i on participaran al voltant de 10.000 persones. En un acte celebrat aquest dimecres a l'agència de Seguretat Social finlandesa, situada a Hèlsinki, Serret ha qualificat el país nòrdic com "un model a seguir", ja que va ser el primer a realitzar un experiment similar entre 2017 i 2019. De fet, la presentació del pla català ha comptat amb la presència de la ministra de Serveis Socials finlandesa, Hanna Sarkkinen, qui ha qualificat la iniciativa del Govern com "una oportunitat valuosa per aprendre".