Un home de 32 anys accepta un any de presó en mantenir «una relació sentimental» amb una menor de 14

ha estat condemnat a Palma de Mallorca a un any de presó per haver mantingut una, quall en tenia 30. Ell mateix ha acceptat la condemna. En una vista celebrada a l', la defensa del processat ha arribat a un acord amb la Fiscalia i l'advocada de la víctima.Gràcies a aquest pacte, l'home ha vist rebaixada la pena que originalment se li demanava, de tres anys de presó., ja que se li ha concedit el benefici de la suspensió de la pena. Els fets van passar des de finals del 2020 i fins, almenys, el 9 de febrer del 2021.L'home. Així, ha reconegut que durant aquest període, el processat entrava al domicili on vivia la jove amb la seva mare i es ficava a la seva habitació, passant amb la menor part de la nit i mantenint relacions amb aquesta, sense que consti que hi hagués accés carnal.El 18 de febrer del 2021 es va dictar ordre de protecció en favor de la víctima. El Tribunal també imposaa favor de la víctima durant tres anys i una inhabilitació per exercir professions o qualsevol altra activitat que comporti contacte amb menors durant quatre anys.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor