Entitats memorialistes reclamen que Via Laietana sigui espai de record de la repressió

La nova llei de memòria democràtica aprovada pel parlament espanyol a l'octubre obre una escletxa per avançar en la recuperació dels espais de memòria, i les entitats que treballen en aquest àmbit la pensen aprofitar. L', que n'aplega les més representatives, com l', la(vinculada a) i l', ha presentat aquest dijous una petició a la delegació del govern espanyol reclamant que lasigui redefinida i passi a ser unde la repressió i les tortures durant la dictadura.La nova llei estableix en els seusque la iniciativa per declarar nous espais de memòria ha de ser del ministeri responsable de polítiques memorialistes (en aquest cas, el de la Presidència) o d'entitats que treballin en aquest àmbit. L'Ateneu Memòria Popular ja va presentar la mateixa petició ahir, via digital, davant el ministeri de. Avui ho han fet a la delegació davant la premsa.En la documentació presentada a la delegació del govern espanyol s'hi inclou un informe sobre la història de la tenebrosa comissaria, que va ser seu de ladel franquisme. Allí van patir moltes tortures militants de l'oposició clandestina, en moltes ocasions a mans dels comissaris Creix.Fins ara, la petició de reconvertir les dependències policials en un centre de record dels crims de la dictadura ha estat rebuda amb fredor des del govern espanyol. Encara ressonen les paraules del secretari d'estat de seguretat, Rafael Pérez Ruiz , el setembre del 2021, quan va afirmar sense despentinar-se que la seu central de la Policia Nacional a Barcelona "ha estat i és un símbol de servei públic des de la qual diverses generacions de policies han contribuït i continuen contribuint a enfortir la democràcia".Però la nova llei de memòria democràtica ha donat confiança a les entitats de memòria. Recentment,, un dels qui va patir més les agressions policials, va presentar la primera querella per tortures contra membres de la policia. Una iniciativa que va rebre el suport d'Òmnium Cultural, Comissions Obreres i l'associació jurídica Iridia. Aquí podeu recuperar l'entrevista feta a Vallejo.

