Els treballadors poden demanar a l'empresa que els hi pagui les ulleres

Que l'empresa pagui lesalsja és una possibilitat i un dret. Així ho ha determinat el(TJUE) arran de la qüestió prejudicial d'un tribunal de. El cas concret es tracta d'un treballador a qui l'empresa no vol pagar els més de 500 euros que es va gastar en unes ulleres per poder treballar amb condicions.Ara bé, la justícia europea també conclou que cal que les ulleres osiguin necessàries per dur a terme lai que la necessitat de portar-les s'ha d'acreditar amb. A banda, elexplica que no és necessari que la falta de vista s'hagi produït com a motiu de la labor professional que s'exerceix.Cal recordar que aquesta mena deno implica que a partir d'ara les empreses estiguin obligades a pagar les ulleres als seus treballadors. El TJUE emetque creen, però ara és decisió dels estats decidir si la incorporen o no dins de la seva. El que sí que permet la resolució és que qualsevol treballador que es trobi en aquesta situació, porti l'empresa als tribunals.El TJUE ha entrat al fons de la qüestió i fins i tot ha especificat com hauria de ser el procés d'de les ulleres. Dona dues opcions: o bé dona físicament les ulleres al treballador o bé li paga lesque el mateix empleat hagi hagut de fer. El que no permet l'europeu és que aquest cost s'incorpori com un afegit dins del

