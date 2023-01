Mor als 56 anys la supermodel Tatjana Patitz

La supermodelha mort aquest dimecres als 56 anys. Així ho ha explicat la revista Vogue, per la qual l'alemanya va treballar especialment durant les dècades dels vuitanta i noranta. El seu agent ha confirmat la tràgica notícia, si bé per ara es desconeixen encara les causes dels fets.La supermodel va ser un dels grans noms de les passarel·les i revistes de moda de les últimes dècades del segle XX. A banda, també es va fer popular el 1990, quan va aparèixer al videoclipdel cantant anglès. En el vídeo, apareixia juntament amb altres noms rellevants al món de la moda, comPatitz sempre va preferir mantenir la seva vida privada apartada dels focus, una decisió de la qual mai es va lamentar. "Mai vaig vendre la meva ànima", deia en una entrevista ara fa tres anys. La seva carrera va començar el 1983 quan va quedar tercera en un concurs a Estocolm i arran d'allò va fer carrera arreu del món.

