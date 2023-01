Aquesta és la raça de gos més intel·ligent, segons un estudi

Un estudi publicat a la revista científica Nature ha revelat quina és la. La investigació ha avaluat les habilitats de 13 races de gos i n'ha desgranat les diferències que tenen en les seves capacitats cognitives. Els resultats han deixat un guanyador amb la puntuació més alta: elLes primeres posicions dels gossos més intel·ligents les completen el, el, eli el. Els resultats s'han obtingut arran de deu proves, set cognitives i tres de comportament, que s'han fet a un milers d'animals. En concret, se'ls ha avaluat la, lade problemes, lasocial, la, ellògic o la sevaEn el cas del pastor belga, destaca la seva capacitat d'interpretar els, a més de la seva independència i la facilitat per resoldre els problemes. Per contra, falla en la impulsivitat. Cal recordar que aquesta raça se sol fer servir com ao en tasques de, feines per les quals és útil segons el mateix estudi.

