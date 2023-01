Aragonès ultima l'acord pels pressupostos amb Illa

Els comuns també pressionen Illa

Temps de descompte. El Govern i el PSC han dedicat aquest dimecres a esprémer al màxim una entesa per assolir un acord pels pressupostos que, segons totes les fonts consultades per, és imminent. La dedicació ha estat tal, que fins i tot ha provocat canvis d'agenda per part de la consellera de la Presidència,, que s'havia de traslladar fins al Bages per una visita institucional. Finalment, s'ha quedat a Barcelona per, en una trobada que s'ha allargat més dea Palau i on hi havia també la consellera d'Economia,i els secretaris generals dels dos departaments. Les converses han anat "bé" i es "continua avançant". Havien de seguir aquest dimecres a la nit. Al Govern es fa una valoració positiva mentre que els socialistes són més prudents tot i que tampoc desmenteixen la bona marxa de les converses, que ja estan molt avançades.La reunió de tres hores no ha estat l'única presa de contacte d'aquest dimecres. La voluntat tant de l'executiu com dels de Salvador Illa és, i per això, a la tarda, han seguit les converses, però ja per. Encara se'n preveuen més aquest dimecres a la nit i el dijous. La posició del Govern és d'optimisme, i la seva previsió encara ésen un consell executiu extraordinari. Fins i tot ho podrien fer encara que no estigués del tot tancat l'acord amb el PSC, en aquest cas per afegir una mesura de pressió. Aquesta possibilitat la podria anunciar el president,, aquest dijous al matí en la seva entrevista a Catalunya Ràdio. La maniobra, però, conté una certa dosi de risc: els socialistes ja van avisar que si s'aproven els comptes al Govern sense un acord previ amb ells els esmenaran a la totalitat i la negociació es complicaria. En tot cas, i encara que Aragonès anunciï a Laura Rosel que els aprovarà divendres, encara quedaria tot dijous per tancar l'acord.Passi el que passi, si el Govern d'ERC aconsegueix tancar un acord amb els socialistes, ja tindrà els suports necessaris per tirar endavant els comptes, després d'un primer acord assolit amb En Comú Podem abans de Nadal . En total, serien 74 escons d'un total de 135 parlamentaris que avalarien els comptes, però l'executiu no descarta poder-hitot i que el recorregut és poc probable. La intenció d'Aragonès són uns, que permetin mostrar fortalesa malgrat la debilitat parlamentària en la qual es troben els republicans des de la sortida de Junts del Govern. Ara bé, els de Laura Borràs i Jordi Turull no tenen cap ganes d'avalar un pacte que tingui el segell del PSC.Quins punts estanentre el PSC i el Govern? A hores d'ara ja s'han realitzat una vintena de reunions, iniciades el mes de novembre, i ambdues parts han arribat a acords en diverses qüestions. La discòrdia, però, es troba en aquelles peticions més polítiques d'Illa, que incomoden els d'Oriol Junqueras. Són desencallar el Hard Rock, impulsar l'ampliació del Prat o el Quart Cinturó . Des d'un inici, el PSC ha assegurat que no pensa renunciar a aquestes peticions i que és un. Són propostes que ERC no vol abraçar obertament i que els comuns rebutgen frontalment, però existeixen maniobres per encabir-les.Com? El PSC en cap cas demana una partida pressupostària concreta per aquests projectes, que en bona part, depenen d'inversions del govern espanyol. El que volen els socialistes és unconforme ERC mirarà d'impulsar-los. Si finalment els republicans ho accepten, aquest compromís no xocaria tampoc amb el que demanen els de Jéssica Albiach. Els comuns no volen parlar de projectes com el casino del camp de Tarragona, però mentre no hi hagi diners explícits destinats a aquestes qüestions en els comptes, no invalidaran el seu acord.De fet, En Comú Podem també té pressa per desbloquejar d'una vegada per totes l'aprovació dels pressupostos, i ho intenta. Avui mateix, Albiach, en declaracions als mitjans, ha exigit als socialistes que rectifiquin i deixin estar el "bloqueig" als comptes amb línies vermelles com el Hard Rock. També ha acusat els socialistes d'allargar "artificialment" la negociació pels comptes i ha qualificat d'autèntica "barbaritat" projectes com el casino al camp de Tarragona, que considera del "segle passat".

