⚫⚫⚫ JORGE BALLESTEROS, EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL 🇪🇸 DE IPSC DE LA HISTORIA, FALLECE A LOS 39 AÑOS, SUMIENDO AL MUNDO DEL TIRO 🔫 EN UN PROFUNDO DOLOR



🔝 Campeón mundial 🌐 2017 en Open, sumaba también tres Europeos, seis Extreme Europe Open y 17 campeonatos de España. pic.twitter.com/tWNKwKifmq — RFEDETO (@rfedeto) January 10, 2023

, campió del món de recorreguts de tir a la divisió Open, ha mort aquest dimarts als 39 anys per un tret al cap. L'home va ser trobat ferit dins del seu cotxe aparcat en un centre comercial deel dilluns i va ser trasllat a l'de la capital espanyola, on finalment no se li va poder salvar la vida. La primera hipòtesi que es contempla és elDe professió agent de la, Ballesteros era l'esportista espanyol més important de la modalitat de recorregut de tir. Aquesta pràctica consisteix en un recorregut amb diferentsi en què es valoren les diversesdel competidor. A banda del campionat mundial que va aconseguir el 2017, també ostentava tres campionats d'i 17 d'Ballesteros, que tenia dona i dos fills, va aparèixer de manera pública per últim cop el passat desembre a, al campionat del món en què va quedar en quinzena posició, cedint així el títol amb el qual s'havia fet ara feia quatre anys. Laha lamentat la "terrible pèrdua d'un tirador grandiós i un ésser humà excepcional".

