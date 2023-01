Què és el xifratge d'extrem a extrem de WhatsApp?

És un missatge que hem vist en moltes ocasions, però que és probable que mai ens hàgim parat a pensar què significa realment. Es tracta delque ens apareix a, especialment quan obrim conversa per primer cop amb alguna persona o creem un nou grup. Però què significa realment?En l'àmbit tècnic, el sistema que en anglès es coneix com aimplica que els missatges de WhatsApp es converteixen en unaquan surten del telèfon mòbil de l'emissor, fet que impedeix a tercers accedir al contingut. Passen pel servidor i no es desxifren fins que no arriben al dispositiu mòbil del receptor. Es tracta d'un cadenat que només tenen emissor i receptor i que actualitza el codi constantment.Però quines conseqüències té això en els usuaris? Doncs que els missatges, imatges, vídeos, notes de veu, documents, canvis d'estat i trucades estan segurs i-empresa propietària de l'aplicació a banda de- assegura que "no cauran en mans indegudes". Així, el contingut de la conversa només el coneix qui la manté, i ni el mateix WhatsApp pot conèixer-la.

