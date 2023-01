Tornen els Tamagotxis 25 anys després

Elshan tornat aquest. Less'han convertit en una de les joguines més demanades durant les passades festes 27 anys després de ser creades per l'empresa japonesaAra han recuperat la seva força comercial a casa nostra, fins al punt de convertir-se en un delsde l'última temporada nadalenca. Els tres models que es comercialitzen actualment -, per a majors de 8 anys; el, amb càmera integrada i botons tàctils, i el, que permet jugar amb amics- han assolit un 668% més d'interès que el 2021.Aquestdesmesurat entre els nens i les nenes per tenir una mascota virtual a qui cuidar i mantenir actualitzada ha generat sorpresa entre la població, ja que ningú esperava que el petit aparell pogués reviure després del gran èxit dels telèfons mòbils, tauletes i videoconsoles que ara fan servir els infants per jugar.Per què ha guanyat aquesta? Alguns pares consideren que quan els nens cuiden aquesta mascota virtual tenen una primera responsabilitat a càrrec seu i ho veuen més segur que els dispositius electrònics perquè no té connexió a internet. La realitat, però, és que la protagonista de lade Pixar, estrenada el 2022, en duia un a les mans.

