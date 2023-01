L'hotel Rei Joan Carles de Barcelona reobrirà tres anys després amb canvi de nom

El grupgestionarà l'antic, que havia presentat un concurs de creditors als jutjats al setembre per un deute que arribava als 160 milions d'euros. L'està tancat des de l’inici de lai en preconcurs des del març. En un comunicat, Meliá Hotels Internacional (MHI) ha confirmat que ha firmat "un acord a llarg termini amb el fonscapital, que es va convertir a l'estiu en el principal propietari de les accions de l'establiment a canvi del deute.Ara, l'hotel s'afegirà a la marca de luxe Gran Meliá sota el nom de. A més de la infraestructura hotelera, el complex inclou el. Al comunicat, Meliá assegura que "confia a posicionar el complex entre els millors d'Europa" i donar-li "una nova etapa d'èxit, després de romandre tancats des de la suspensió de les seves operacions l'any 2020".Pel que fa a la reobertura, encara no s'ha concretat una data exacta. Oficialment, el grup s'ha limitat a dir que l'hotel Miranda de Pedralbes i el Palau de Congressos de Catalunya "reobriran els propers mesos", una vegada s'hagi culminat lai la millora de lesi les zones comunes, així com la incorporació de noves zones d'A més, es preveu la implantació d'un"gastronòmic d'autor del màxim prestigi internacional" per als clients i residents. L'hotel feia anys que arrossegava dificultats econòmiques i no obre des del 2020. La propietat en aquell moment era de la família del príncep de l', a través de la societat Barcelona Project's.De fet, els problemes econòmics de l'hotel van suscitar una querella per part del príncep saudí a la-controlada per-, que va ser l'encarregada d'explotar l'establiment i a qui van acusar d'estafa per amagar impagaments a laper valor de més de 15 milions d'euros. La querella es va acabar arxivant.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor