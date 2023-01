Així s'han de rostir les patates al microones, segons Karlos Arguiñano

Per, laés un dels aliments elementals i més utilitzats a l'hora de cuinar. En una altra ocasió, ja havia explicat com bullir-les i ara ha explicat la manera correcta de-les, i a través del. És un repte que sempre és complicat, però el xef basc ha detallat els passos per aconseguir-ho.En concret, cal posar les patates ben netes en un. El temps deés molt relatiu, segons detalla Arguiñano, però aproximadament cal comptar un període de cinc minuts per patata. Un cop les diferents patates es troben dins el bol, cal cobrir-lo bé ambi tancar-lo de manera. Llavors, al microones sense passar-se de temps i a menjar.El popular xef basc constantment explica a través del seu programa els millors trucs a seguir a la cuina. Anteriorment, també s'havia fet popular la seva "regla del 6-3-1 per fer la truita perfecta" o fa uns dies va revelar els tres aliments imprescindibles a l'hora de fer la seva feina.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor