Elon Musk ja forma part dels rècords Guiness... per la cua

El nom d'està associat a tres grans marques: Tesla, Space X i Twitter. Fa uns mesos es va erigir en l'home més ric del món, però l'etiqueta li ha durat poc. Musk ha protagonitzat la: 182.000 milions de dòlars menys des del novembre del 2021.Així ho ha anunciat la plataformamitjançant la seva pàgina web. Segons han indicat, els càlculs s'han fet amb estimacions de laque asseguren l'enorme pèrdua del magnat, que... però per la cua.I és que la publicació també detalla que la pèrdua podria ser encara més gran i apropar-se als 200.000 milions de dòlars després de la compra de Twitter i totes les polèmiques que s'han generat per la seva gestió. El novembre del 2021, el magnat va assolir el seu màxim històric ambi ara posseeix una fortuna de, segons Forbes.Amb aquesta baixada tan pronunciada, sobretot agreujada per la pèrdua de valor de les accions de Tesla, que van desplomar-se un 65% durant el 2022, Musk ha quedat relegat a la. Ara és el francès Bernard Arnault, el propietari de l'empresa Louis Vuitton, qui està a dalt de tot del podi.

