La Fiscalia aposta per demanar més polseres de control als agressors de dones

Les xifres de feminicidis segueixen sacsejant les polítiques públiques. En aquest cas, ha estat elqui ha mogut fitxa per reclamar noves iniciatives. En concret, la fiscal de la sala de violència contra la dona, Teresa Peramato, ha enviat una instrucció a tots els fiscals de l'Estat perquè siguin més "proactius" en els casos que afecten víctimes de violència masclista. Entres les principals mesures que es posen sobre la taula hi ha la necessitat de "potenciar" l'ús de. Això es reclama tant com a mesura final, en els casos en què hi ha un risc mig-alt, com per a les demandes de mesures cautelars si el risc s'agreuja. De fet, en aquest sentit, Peramato exposa quea les denunciants, fins i tot quan elles no ho demanen.Aquest ofici de la Fiscalia General de l'Estat té com a un dels motius més clars el fet que entre les 12 dones assassinades per violència masclista el mes passat -el registre més alt des que es comptabilitza- enper violència de gènere. Tanmateix,dictada pel jutge.Segons l'ACN, en el seu escrit, la fiscal especialitzada en violència contra la dona constata que les dades del Consell General del Poder Judicial evidencien que existeixde la víctima durant els procediments de denúncia. Així, mesures com la dels braçalets -que s'haurien de demanar quan no hi hagi presó provisional- haurien d'estendre's, defensa Teresa Peramato.Sobretot si es té en compte que fins ara conviuen dos grans elements de manca de protecció de la víctima. D'una banda hi ha. Expertes com l'advocada Júlia Humet exposen aque aquest és un dels grans deures pendents del sistema, facilitar que les dones puguin denunciar amb mesures que vagin molt més enllà de sentir-se còmodes en una comissaria. "Ho han de poder fer amb recursos: per exemple, si necessiten un habitatge per marxar de casa", comenta la lletrada. D'altra banda, hi ha la. Les dades del tercer trimistre del 2022 mostren que només una de cada cinc denúncies demanaven ordres judicials de protecció i, d'aquestes, se'n concedien el 66,7%. Així, només es va acordar alguna mesura en un 13,9% dels casos que van arribar als jutjats.Igualment, Peramato demana extremar les anàlisis sobre els casos -tot i reconèixer la manca de recursos- i anar(VioGén) per valorar el risc i la gravetat dels expedients. En aquest sentit, les mesures cautelars més restrictives i les peticions proactives les limita als casos en què hi ha un "risc extrem", "alt" o "mitjà d'especial rellevància".Tot plegat, a més, arriba un dia després que es conegués el resultat de la mateixa sala de la Fiscalia sobre la proposta del Ministeri de l'Interior: avisar les dones que pateixen violència masclistaper agressions similars. La fiscal, però, reclamavai que es defugís la idea de comunicar aquesta informació sensible de manera generalitzada. Una mesura que, d'altra banda, expertes especialitzades en acompanyar víctimes de violència masclist a posen en dubte que tingui una gran utilitat o recorregut real.Mentrestant, aquest dimarts i dimecres, hi ha hagut una trobada de totes les policies de l'Estat per valorar els feminicidis de l'any passat. Fonts coneixedores de la reunió, apunten que els diferents cossos policials van teniren la necessitat deal voltant d'aquestes violències.

