L'equip pel qual havia fitxat Emiliano Sala abans de morir acaba pagant

El serial del fitxatge d'ha quedat tancat tres anys després de la tragèdia. El, equip pel qual el futbolista argentí es disposava a fitxar quan va morir, ha acabat pagant els 19 milions d'euros alpel traspàs del jugador, malgrat que mai va arribar a jugar amb el combinat gal·lès.I és que després que Sala morís en l'del 21 de gener de 2019, el Cardiff City va intentar estalviar-se l'import que havia acordat amb l'equip francès. La, però, va acabar determinant que els'havia de fer d'igual manera perquè ja havia estat pactat abans de la tragèdia i va sancionar amb un any i mig sense fitxar al Cardiff City si no abonaven elDavant les nefastes conseqüències que aquesta prohibició podria tenir per l'equip gal·lès, finalment el Cardiff City ha abonat el primer pagament, d'uns 8 milions d'euros, al Nantes. D'aquesta manera, esperen que la FIFA actuï immediatament i ja els permeti fer nous fitxatges en aquest mateix mercat d'hivern. En paral·lel, el Cardiff City també ha portat la decisió de la FIFA al(TAS), que es preveu que decideixi en les pròximes setmanes.

