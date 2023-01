Amazon tancarà el centre logístic de Martorelles per traslladar-se a Saragossa

ha anunciat aquest dimecres que tancarà el centre logístic de, on treballen unes 800 persones, per traslladar l'activitat a. En un comunicat, l'empresa ha explicat que negocia amb els sindicats el trasllat dels treballadors de Martorelles a altres centres de la companyia, "garantint un lloc per a tots ells".A principis de gener, Amazon va dir que planeja acomiadar 18.000 empleats arreu del món . La multinacional nord-americana dona feina aa més de 7.000 persones, i a banda del de Martorelles, té centres ali, a partir de l'abril, aDe fet, coincidint amb l'anunci del tancament de Martorelles, Amazon ha concretat elsdel centre logístic del Far d'Empordà, que ja s'estava construint i que s'especialitzarà en l'emmagatzematge i gestió de. El recinte té una superfície de més de 5.000 metres quadrats i donarà feina a unes 1.400 persones. Serà un dels més nous d'Amazon, juntament amb el de Saragossa, que provoca el tancament de Martorelles.Amazon ha remarcat que avalua "constantment" la sevaper garantir que s'ajusta a les necessitats de l'empresa, i que en aquest context s'obren nous centres, es milloreno es tanquen "els més antics". El centre de Martorelles abaixarà la persiana després d'obrir l'any 2017.

