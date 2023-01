Troben restes humanes del que podria ser el cadàver del jove d'11 anys desaparegut a Toledo

Desapareguts des del dia 10 de desembre

Diversos agents de la policia espanyola han trobat les restes humanes d'un cadàver aon havien estat vistos per últim cop els dos joves,, després de desaparèixer de Vallecas el passat 10 de desembre. Segons ha informat la Policia Nacional, el dispositiu segueix en marxa per intentar trobar l'Angel, el més petit de tots dos -que són cosins- després de trobar el cadàver del més gran el passat 21 de desembre.Els agentsaquestes restes. Tampoc han informat de la naturalesa d'aquestes restes, només que són humanes i que han estat trobades a la mateixa zona on es duia a terme el dispositiu de cerca. Per això, els han traslladat custodiats al laboratori per analitzar-los i acarar-los.Tots dos havien desaparegut des de la zona residencial de Carabanchel, on vivien amb les seves famílies.un dels joves, el més gran, era trobat mort en un abocador als afores de Toledo.La Societat Gitana Espanyola va exigir al Govern i concretament al ministre de l'Interior que s'impliqués de forma directa a la recerca, com va passar en el cas de Diana Quer o Julen i altres "de gran rellevància social i força més complexos que aquest".Els familiars dels menors van interposar una denúncia el mateix dissabte de la desaparició dels joves a la comissaria de Vila de Vallecas. A Ángel (l'altre cosí que està desaparegut) i Fernando se'ls va perdre la pista al carrer General Ricardos de Madrid.Els nois havien sortit a comprar uns entrepans amb el seu pare quan aquest es va desviar un moment per anar a una bugaderia. Quan va tornar, ja no hi eren. Des de llavors, serveis d'emergències, policials i grups de veïns els han intentat buscar.

