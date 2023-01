Per què cada persona és diferent i única?

La diabetis afecta especialment el teixit nerviós

Investigadors del(BSC-CNS) han liderat un estudi que analitza per primer cop laen òrgans i teixits del cos en centenars d'individus amb característiques diferents. El treball ajuda a comprendre comi aporta informació per desxifrar la biologia humana i el funcionament de malalties com la diabetis. Els resultats mostrenespecífiques en l'expressió dels gens en persones sanes segons l', el que permet valorar un possible risc i progressió de determinades malalties.La. El que fa que cada cèl·lula actuï o sigui diferent als teixits o òrgans és l'dels gens, el que es coneix com a expressió gènica. L'estudi del BSC ha analitzat els més de 20.000 gens del genoma humà en 46 teixits de 781 individus participants en el(The Genotype-Tissue Expression Project), per determinar com aquesta expressió gènica varia en funció dels trets i les característiques de cada persona. La novetat principal de l'estudi és queen múltiples teixits humans tenint en compte diversos trets tant demogràfics com clínics.La líder del grup de Transcriptòmica i Genòmica funcional del departament de Ciències de la Vida del BSC i una de els autores de l'estudi,, ha explicat que la pregunta que intentaven respondre era. La resposta és que. Per exemple, amb l'edat, els teixits que canvien més són les artèries. Entre homes i dones, els que més varien són la tiroide i el teixit mamari mentre que les diferències més importants en funció de l'ascendència genètica les hem trobat a la pell. A més, han trobat que en teixits com el mamari hi ha una interacció entre l'edat i el sexe, que indica que l'envelliment és diferent entre homes i dones.L'estudi també ha analitzat com l'expressió dels gens canvia amb la. Els resultats manifesten que aquesta patologia afecta especialment elper una malaltia coneguda com a, que un de cada dos diabètics acabarà desenvolupant en algun moment de la seva vida.La primera autora de l'estudi i membre del grup de Transcrirptòmica i Genòmica funcional del BSC,, ha destacat que han comprovat que l'efecte de la diabetis als nervis és similar al de l'edat. D'aquest manera, el teixit nerviós d'una persona jove diabètica s'assembla al d'una persona gran. Les troballes podrien contribuir al desenvolupament de

