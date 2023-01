Barcelona vol tornar a ser protagonista donant el tret de sortida del Tour de França

. L'ajuntament de la capital catalana treballa perquè la màxima competició de ciclisme del planeta faci la seva primera etapa, anomenada, a la ciutat en els pròxims anys. El consistori ha confirmat que aquesta és la seva intenció i que hi posaran tots els seus esforços amb l'argument de l'experiència que guanyaran en organitzar el tret de sortida de. "Barcelona mira cap a la Grand Départ del Tour de França pel prestigi i gran impacte que té la ronda francesa", va anunciar l'ens municipal, que va confirmar una reunió a l'Ajuntament amb el director del Tour de França,Barcelona ja està col·laborant amb l'organització de la ronda francesa, i fa "un important pas endavant" després de la reunió d'aquest dimecres. A la cita amb Prudhomme va acudir el primer tinent d'Alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda,, i el regidor d'Esports,. Les dues parts van analitzar diferents opcions amb la voluntat que en el proper mandat -després de les eleccions del maig- la sortida del Tour de França pugui tenir lloc a Barcelona. El director de La Vuelta,, i el de la Volta a Catalunya,, també van assistir a la reunió.La darrera edició que va passar per la ciutat va ser fa 13 anys. Concretament, el Tour 2009 va tenir dues jornades amb Barcelona com a protagonista. Van ser els dies 9 i 10 de juliol amb les etapes 6 (Girona-Barcelona amb 175 quilòmetres) i 7 (Barcelona-Andorra amb 224 quilòmetres). Jaume Collboni va recordar queque acullin els principals esdeveniments esportius mundials: el Mundial de Futbol del 1982, els Jocs Olímpics del 92 i, potser, la sortida del Tour de França."Durant aquest mandat hem treballat per recuperar l'esperit que ens va permetre obrir-nos al món gràcies a les grans cites esportives, perquè creiem que l'aliança Barcelona i esport multipliquen els beneficis per a la ciutat i per a la competició que acull. Per això, a les pròximes edicions de La Vuelta i de la Copa Amèrica, volem sumar ara la grandesa d'una prova com el Tour”, va afirmar Collboni.

