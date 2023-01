A presó el periodista falangista Josele Sánchez per publicar una foto de la violació de «La Manada»

Eli fanàtic de Jose Antonio Primo de Rivera,és condemnat a tres anys de presó i la inhabilitació de la professió en el mateix període de temps per un delicte contra la integritat moral i un altre per revelació de secrets per la publicació d 'una fotografia de la jove violada pels cinc membres de La Manada a Pamplona , el 2016.En una sentència publicada en elque ha recollit El Periódico de España, el jutge considera que la publicació de la fotografia de la noia en un artícle titulatés una "vexació greu" amb "ànims de fer-li mal" que tenia una intenció de vulnerar la privacitat d'ella i sent conscient del seu caràcter il·lícit.que ha confirmat que rebutja acatar la sentència "encara que el tanquin a la presó", defensava la tesi que no la van violar sinó que "ho va fer de manera voluntària" perquè anava beguda. Sánchez, qui és director d'un digital anomenat La Tribuna de Cartagena, també va publicar dades personals de la víctima perquè fos identificada.els arguments de la defensa per les quals afirmava que el falangista desconeixia que l'Audiència de Navarra havia prohibit de manera explícita difondre dades o fotografies."El mateix acusat manifesta que la seva web va experimentar un importantíssim augment en el nombre de visites després de la publicació de l'article i que, a més, va participar com a contertulià en un programa de la cadena autonòmica basca ETB, de manera que no es pot sostenir el desconeixement d'una resolució tan rellevant", deixa sentenciat el jutge.Els pèrits policials ho, assegurant que hi va ser durant setmanes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor