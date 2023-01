El pla del PP per guanyar Barcelona: fer-la una «gran ciutat» com Madrid

L'elecció de Sirera

Ahir al vespre, el recentment proclamat candidat del PP a Barcelona, Daniel Sirera , va enllestir les maletes i des de València, va posar rumb a la capital de Catalunya. Va arribar a la mitjanit i, aquest matí, abans de presentar-se oficialment com alcaldable, ha passejat pel Raval, on s'ha reunit amb veïns d'un bloc municipal que porten un mes sense calefacció ni aigua calenta. Ha estat el seu primer acostament de campanya i ho ha fet per atacar el Govern actual, a qui ha acusat de. Després, ha comparegut des del faristol de la seu del PP, al carrer del Comte d'Urgell, i ha assegurat que li agradaria que l'actual Barcelona fos com eldirigit pel seu company de partit, José Luis Martínez Almeida: "És una gran ciutat, oberta, on tothom se sent còmode".Va ser a inicis de setmana quan els dubtes es van esvair i la cúpula del partit va anunciar el nom de Sirera com l'alcaldable a Barcelona. Nascut a Badalona, l'any 1973 va traslladar-se amb la seva família a la capital catalana, on ha viscut tota la seva vida fins que es va traslladar a València per formar part de l'equip de Carlos Mazón, president dels populars valencians. Tot i això, l'aposta d'Alberto Núñez Feijóo era el seu nom, i ha estat rebut amb un gran consens i avalat per les direccions dels populars de Barcelona, Catalunya i a nivell estatal. "És una satisfacció molt gran", ha assegurat el nou candidat del PP, que faAmb aquesta aposta els populars intentarana la capital catalana en un moment en què el constitucionalisme està completament fragmentat, amb un Ciutadans que va a la deriva, el Valents d'Eva Parera que busca aliances, i la voluntat de Vox d'entrar al consistori. Sirera espera que en aquest context, el PP es converteixi en, i l'únic partit capaç de "plantar cara a populistes i independentistes". En aquest sentit, i fent futuribles, ha descartat avançar si seria capaç de governar amb Vox, però ha destacat que la seva intenció és "parlar amb qui vulgui parlar".Sirera, que en temps passats havia estat regidor a Barcelona i també portaveu del PP al Parlament, també s'ha referit a. De fet, quan Sirera era a la cambra catalana i Trias era conseller de la Presidència, els populars facilitaven força la governabilitat de CiU. "Tinc bona relació amb Xavier Trias. El conec, tinc un bon concepte d'ell. El respecto. Però estic convençut que el. No era independentista aleshores", ha declarat. I ha assegurat queno donaria suport a unde Catalunya.Quin model de ciutat vol el PP? Més enllà de la "gran ciutat" que considera el PP barceloní que és Madrid, Sirera ha assegurat que el seu objectiu és, que atregui talent, que sigui acollidora. També millorar la seguretat i la neteja, perquè, assegura, mai havia vist la ciutat tan "malament" i "degradada" com en aquests moments. "Barcelona és una ciutat insegura, bruta, amb greus problemes de mobilitat. Ha deixat de ser la ciutat que va ser", ha insistit, i ha promès que no farà campanya per posar la ciutat al servei del PP, sinó al servei de la gent: "És la gent que ens paga i a qui ens devem". Tot plegat, ha dit, ho vehicularà amb unaen la qual assegura que no s'escoltarà "ni un insult".Sirera sempre havia estat un dels noms avaluats per la cúpula del partit, però el seu trasllat a València per formar part de l'equip de Carlos Mazón l'havia allunyat del focus. L'expedient de Barcelona era el gran assumpte a gestionar per Feijóo pel que fa al PP de Catalunya. Les, havien dut a una situació difícil les relacions entre partit i grup, i van decidir finalment Génova a prescindir de l'empresari, que roman com a independent i va ser un fitxatge personal de l'anterior líder del PP,. Però les seves relacions amb la direcció catalana d'Alejandro Fernández sempre van ser millorables.Tot i això, Sirera ha volgut dedicar unes paraules a Bou, a qui ha agraït la seva tasca, "valentia", i "aposta decidida", i ha destacat el seu compromís "personal i vital" amb el PP, però també amb la ciutat. I abans d'aquest agraïment, les paraules les han protagonitzat el president del PP català,, i el president del PP a Barcelona,, que han arropat Sirera durant la presentació i han destacat el gran consens que hi ha dins del partit cap a la seva figura.En concret, Fernández ha destacat la seva "trajectòria política exemplar", i ha assegurat que no té cap "prejudici ideològic". "És l'únic candidat amb possibilitats reals de ser decisiu per propiciar el canvi", ha assegurat, i ha destacat que si "ell té la clau", ni Colau ni captindran la possibilitat de governar. Per la seva banda Reyes l'ha descrit com un "magnífic candidat" que representa els valors de la "gran majoria de barcelonins", que són la llibertat, la seguretat i la prosperitat, a parer seu. Amb aquesta unitat, el PP aspira a recuperar les hores baixes del partit a Catalunya mentre el seu màxim representant estatal vol fer fora Pedro Sánchez.

