«Joc de Cartes» s'acomiada buscant el restaurant més recomanat de l'àrea de Barcelona

Abans d'acomiadar aquesta temporada de #JocDeCartesTV3 us portem un menú molt especial: aquesta setmana recorrerem Barcelona i seran quatre crítics gastronòmics els que defensaran els seus restaurants preferits 😲 Sona bé, no? Demà a les 22.05 a @tv3cat! pic.twitter.com/xyZ6A1CcEJ — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 10, 2023

Males notícies televisives.aquest dimecres dels seus espectadors i ho fa amb unEl concurs gastronòmic conduït pel cuinerfa ruta per l'àrea de Barcelona per trobar el restaurant més recomanat i entregar-li el premi de 5.000 euros. Amb la incorporació d'un, Joc de Cartes tanca una temporada marcada pels èxits d'audiència que ha anat registrant setmana rere setmana.I ho farà acompanyat decatalans de renom. Per què s'incorpora aquest? Fàcil. Molta gent confia en el boca-orella a l'hora d'escollir un restaurant on anar a fer un bon dinar. I què menys que fer cas a quatre grans ambaixadors de la cuina catalana.s'endinsen al programa d'èxit dels dimecres a la nit per conquerir els paladars dels seus companys de professió amb els millors plats dels seus restaurants preferits. La primera parada serà a, a l'Eixample de Barcelona, on Carme Gasull valora molt positivament la feina de la xef Carlota Claver. I sense canviar de barri, la periodista Sandra Blasco els convida alDesprés, es desplaçaran fins a, on la periodista Lourdes López recomana el restaurant. És amiga del propietari, Òscar Manresa, i l'ha triat perquè té molt clar que, amb ells, pot guanyar. L'última parada serà al barri de, perquè el periodista Josep Sucarrats vol defensar el, un negoci que porten Jordi Marzo i la seva mare des de fa anys i que manté l'autèntica essència d'un local de barri.

