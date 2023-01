El Festival Jardins de Pedralbes, en perill?

El Govern diu que sí que se celebrarà... amb dificultats

Elestà enlaire i podria no arribar a celebrar-se. La promotora responsable de la celebració certamen,, denuncia que l'edició d'aquest estiu es troba paralitzada perquè encara no té el vistiplau de la Generalitat –responsable del palau i els jardins que l'allotgen-. Segons ha avançat, l'empresa Concert Studio esgrimeix que fa un any i mig que esperen un conveni i disposen d'una carta firmada per la secretària general de la Presidència durant el mandat de Quim Torra en què se'ls autoritza a celebrar-lo també aquest any.Concretament, des deesperen la firma des del 20 de juny del 2021, data en què va entrar en vigor el nou conveni de cinc anys. En la missiva enviada llavors percom a secretària general de la Presidència, la Generalitat es comprometia a elaborar i acceptar el conveni, pel qual la promotora s'encarregaria d'organitzar el festival durant un any. Emparant-s'hi, Concert Studio creu que l'executiu català ha d'autoritzar-ne la celebració i que sigui la mateixa promotora qui se n'encarregui."El compromís està per escrit, però ara no volen complir-lo", assegura a l'ACN el seu director,Al seu entendre, la Generalitat "no vol fer el festival" i creu que, passi el què passi amb el concurs, ja seria massa tard. "Habitualment, treballem amb deu o dotze mesos de marge i ara ho hem de tenir tot enllestit en dos. És una evidència que no ho volen fer", rebla.Per això, ja donen per perdudes gran part de les actuacions internacionals, com les de. En aquest sentit, el director de Concert Studio demana que es compleixin els compromisos que la Generalitat té signats "avui mateix, perquè demà ja és molt més tard". Si no és així, adverteixen que emprendran accions legals. ​La Generalitat, per la seva banda, garanteix el futur del certamen, però defensa que s'ha de convocar un concurs –que es resoldrà a finals de març- perquè hi ha una segona promotora interessada en organitzar-lo.Per la seva banda, la Generalitat assegura que el festival se celebrarà i circumscriuen la situació al fet que la cessió que havia fet l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat de l'espai no contemplava la celebració de festivals, sinó només d’actes institucionals. Per aquest motiu, el Govern va demanar al consistori una modificació d'usos, que es va fer a finals de novembre.L’autorització per aquest estiu, però una altra empresa hi ha manifestat interès, de manera que cal fer un concurs. Ara asseguren que s’està treballant amb la "màxima diligència" i amb "criteris econòmics però també qualitatius" i amb "transparència, concurrència i interès general". El concurs hauria de quedar resolt a finals de març.

