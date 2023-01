Per què m'adormo al sofà mirant la tele?

Per què no és aconsellable dormir en altres llocs que no sigui el llit?

Quina és la solució a aquest problema?

Segur que t'ha passat, almenys, un cop.llegint, mirant la tele o escollint la pròxima sèrie a què t'enganxaràs a Netflix. Tot i estar ben despert, de sobte et ve la, creient que et passarà de pressa i podràs seguir amb el que estaves fent.Però no. La petita estona per descansar es converteix en una migdiada d'hora i mitja i quan et despertes com pots, sobre la mitjanit, abandones la missió i et dirigeixes al llit ambde seguirde nou. Un cop allà estirat no aconsegueixes adormir-te, dones voltes infinites entre els llençols itotalment.Tot i que és unsúper comú en la societat, poca gent sap què és ben bé. "Aquest fenomen està integrat en l'àmbit de", detalla el neuròleg especialitzat en trastorns del sonals micròfons de RAC1. I és que existeixen falses creences que ens fan pensar que sabem què és allò que ens va bé per dormir quan, en realitat, el que fomenten sónLafa anys va decidir investigar persones amb problemes per dormir i d'altres que s'adormen fàcilment. El resultat: les. "Per exemple, creuen que adormir-se abans en un lloc diferent del llit els ajudarà després a adormir-se ràpidament, i és una falsa creença", explica el neuròleg.El cervell funciona a partir. Això explica que, si sempre que s'està al sofà relaxat s'acaba dormint, el cervell entengui que el sofà és un lloc per dormir. En canvi, si quan es va al llit s'utilitza el mòbil o es fa alguna activitat que mantingui el cervell actiu, s'interpreta com un lloc d'activitat i, per tant, no idoni per a dormir. I així s'inicia uncada cop més fort i difícil de trencar.Així, és importantperquè consideri elper. "Si et poses a pensar, a mirar la tele o el mòbil, ja no es converteix en un lloc per descansar", detalla Uscamaita.El més important ési ferque evitin l'ús de pantalles. S'ha d'esperar que t'entri el son, però sense arribar a un nivell en què et quedaries adormit a l'acte. "En aquest moment,com a molt", indica l'expert. Si ho aconsegueixes, genial, però si no pots sortir del llit i fer alguna cosa relaxant en un lloc de la casa relaxant. I després torna al llit quan et tornis a sentir adormit.Cal tenir, ja que l'exercici no sortirà a la primera. Quan ho tinguis controlat hauràs de repetir-lo diverses vegades per reeducar al cervell. Així li estaràs dient que elés unmentre que elés un, com mirar la tele o xerrar.

