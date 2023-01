​Innú de Caldea: el millor pla per a parelles aquest hivern

Viu sensacions úniques i irrepetibles

Quan arriba el, malgrat ser al pic de l'hivern, pugen les temperatures! Celebra l'època mésde l'any i viu un dia màgic de. Continua llegint i descobreix com pots sorprendre la teva parella.No et conformis amb els típics plans de Sant Valentí. Si estàs buscant unper sorprendre com mai la teva parella, tria, l'de. És el lloc ideal per a tots dos.Transporta’t ades de la llacuna termal inspirada en les terrasses de roca travertina blanca de, amb raigs d'aigua de diferent intensitat. Després, estireu-vos l’un al costat de l'altre als llits d'aigua delo de la llacuna exterior i, no us perdeu sobretot elPel fred, no et preocupis! Tot i que aquest any l'hivern és intens, l. I, entre bany i bany, compartiu una sessió alo una sauna salina. El cos us ho agrairà.Vols més coses? Regala també un massatge relaxant a duo de 60 minuts amb oli d'ametlla per a dues persones, o un tractament de bellesa , com l'oxigenació facial de temporada de 60 minuts de Sothy, amb els productes de cosmètica professional més avantguardistes i sostenibles per completar el dia.En un bon pla de Sant Valentí, no pot faltar un. El nostre ve acompanyat d'una entrada de tres hores a les aigües termals delUs encantarà el menú de Sant Valentí delde Caldea. L’hem elaborat exclusivament per celebrar aquesta ocasió tan especial, tant si és per sopar com per dinar.Així que, si sou una parella de foodies, aprofiteu el moment, ja que el menú romàntic només estarà disponible durant el mes de febrer.L'últim dels nostres plans per a Sant Valentí, combina Inúu amb el restaurant tai-japonès Siam Shiki Passeu tota una tarda o un matí en parella als espais termals d'Inúu, el Termolúdic iamb l'entrada de quatre hores (també inclou el lloguer de xancletes, tovalloles i barnús).En acabar, trieu entre el menú tailandès o el japonès, i delecteu-vos amb els sabors exòtics del restaurant Siam Shiki, situat dins de Caldea.A Inúu, l'spa Adults Only de Caldea, durant les nits de divendres tornen les “Champagne Sessions” , unes sessions de música en directe a càrrec d'un saxofonista, perquè els visitants puguin degustar una copa de xampany Moët & Chandon mentre es banyen al Berlingot, des d'ara i fins a l'abril. Un pla per finalitzar de manera molt exclusiva una jornada intensa d'esport o de shopping aInúu, l'spa per a adults de Caldea, també estrenade tècniques de relaxació i de còctels. Són gratuïts amb l'entrada de l'spa per a adults, i pots triar entre el taller de bols tibetans, el de creació de perfums i el ritual del te. Una de les novetats més destacades és el taller de meditació per induir al son, que es basa en tècniques de respiració per afavorir la relaxació i la predisposició a dormir. També n’hem incorporat un d'automassatges amb una tècnica xinesa.Amb l'entrada a Inúu, tens accés a la resta dels spa: Orígens i al Termolúdic, on, cada dia de l'any, cada dues hores podràs veure Hooli, un nou espectacle automàtic de llums i música que està inspirat en el festival de colors de l’Sorprèn la parella amb un dels nostres plans per a Sant Valentí i fes aquest 14 de febrer un dels dies més romàntics de l'any.