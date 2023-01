La família reial espanyola envia Froilán amb el seu avi a Abu Dhabi per fugir de les polèmiques

Situació molt compromesa per a la casa reial espanyola. Les darreres polèmiques protagonitzades per el fill gran de la infanta Elena, han obligat la monarquia espanyola a actuar: el jove de 24 anysper reconduir la seva vida i fugir dels titulars compromesos que el persegueixen a Madrid. Segons avança en exclusiva la revista Lecturas, és una decisió presa per la mateixa infanta Elena, que no comparteix Froilán, però que tampoc "ha tingut cap mena de poder de decisió".El nebot de, protagonista de la premsa del cor pel seu gust en sortir de festa per les discoteques de la capital espanyola, va veure's implicat en una baralla amb navalles el passat desembre a la porta d'un club nocturn de Madrid. En el moment que es va investigar tota aquella situació van sortir a la llum altres baralles, successos i moments compromesos de Froilán durant l'any passat. Un punt escabrós que ha precipitat la decisió de la infanta va ser la de descobrir queper solucionar-li els problemes.Tot això, afirma la revista,i han decidit prendre aquesta dràstica mesura amb el jove. Segons explica la mateixa revista, els amics més íntims de Froilán van celebrar una festa per acomiadar-se d'ell. De moment, la seva estança amb el seu avi Joan Carles, de 85 anys, serà "temporal", però Lecturas assegura que per ara

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor