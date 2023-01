22:41 Mor Constatí de Grècia, germà de la reina emèrita Sofia i oncle de Felip VI



El rei Constantí de Grècia, l'oncle del rei Felip VI i germà de la reina Sofia, ha mort aquest dimarts als 83 anys després d'haver estat ingressat en estat greu a un hospital privat d'Atenes. Segons mitjans del país, el monarca podria haver patit un vessament cerebral a casa seva, mentre que altres apunten a un ingrés provocat pel coronavirus. L'última aparició pública del monarca va ser el 23 d'octubre passat al casament del seu fill menor.

22:11 Feijóo incorpora Albiol a l'equip de campanya municipal i autonòmica del PP



Alberto Núñez Feijóo ha incorporat Xavier Garcia Albiol a l'equip que dirigirà la campanya municipal i autonòmica del PP, segons ha anunciat al seu compte de Twitter el mateix exalcalde de Badalona. "Molt agraït a Núñez Feijóo i al director de la campanya electoral, Elias Bendodo, per incorporar-me a l'equip que dirigirà la campanya municipal i autonòmica", ha afirmat Albiol en una entrada a la popular xarxa social. "Estarem a l'altura", clou la piulada l'exalcalde badaloní. Precisament, Albiol compaginarà el càrrec amb el de candidat a l'alcaldia d'aquest municipi.

20:23 Barcelona permetrà que els aparcaments puguin destinar 10 places per mercaderies, consignes i caixers



L'Ajuntament de Barcelona aprovarà inicialment a la comissió de govern un pla especial urbanístic perquè els més de 620 aparcaments de rotació públics i privats de la ciutat puguin acollir activitats complementàries logístiques o de serveis. El nou pla permetrà que els pàrquings puguin destinar fins a 10 places d'aparcament al repartiment de mercaderies, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, estacions d'intercanvi de bateries, consignes intel·ligents o refrigerades, màquines de vending, caixers automàtics i armariets de serveis. Els requisits per poder instal·lar aquests nous serveis són garantir un mínim de 40 places de rotació i situar-los a la primera planta en soterrani accessible des de l'exterior per motius de seguretat.

16:25 La CUP exigeix a Aragonès que no assisteixi a la cimera Sánchez-Macron: "És avalar el control de l'Estat sobre Catalunya"



El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha exigit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no assisteixi a la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron prevista pel 19 de gener a Barcelona. Pellicer ha considerat que l'assistència del cap de l'executiu català a la cimera significa un moviment per "avalar el control de l'Estat sobre Catalunya". "Exigim a Aragonès que no hi assisteixi, que denunciï de forma clara i contundent la persecució política que pateix el poble català", ha afegit en roda de premsa des del faristol del Parlament. Informa Carme Rocamora.

16:10 Els comuns acusen el PSC d'allargar "artificialment" la negociació dels pressupostos per "càlculs electorals"



El portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, ha demanat al PSC que deixi d'allargar la negociació dels pressupostos "artificialment" i que no imposi demandes com el Hard Rock o l'ampliació del Prat als comptes. "Cadascú és lliure i responsable dels seus actes, però la sensació és que el partit ho està allargant artificialment, pensem que no és moment de càlculs electorals, sinó de fer front a la situació complicada que viuen milers de famílies", ha declarat. Així mateix, ha considerat "profundament irresponsable" que els socialistes vulguin imposar un casino "escurabutxaques" per davant de millores que poden incorporar els comptes. Així mateix, ha advertit que si hi ha "una partida pressupostària" pel Hard Rock, s'invalidaria l'acord entre Jéssica Albiach i Pere Aragonès. Informa Carme Rocamora.

14:25 Junts demanarà a la reunió amb el Govern que triï entre ells o el PSC pels pressupostos



Junts reclamarà al Govern aquest dimarts que respongui a les seves propostes pels pressupostos. La portaveu del partit al Parlament, Mònica Sales, es reuneix aquesta tarda amb l'executiu d'ERC per abordar els comptes del 2023. "Esperem que en aquesta reunió el Govern ens expliqui en quina situació està respecte a les mesures que vam presentar", ha dit Sales aquest migdia en una roda de premsa al faristol del Parlament. A més, la portaveu parlamentària de Junts i membre de l'equip negociador ha exigit al president Pere Aragonès que "deixi de marejar la perdiu" i triï ja si vol pactar els comptes amb ells o amb el PSC.

13:41 Junts evita valorar la decisió d’Aragonès sobre l'assistència a la cimera: “És la seva competència”



La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha evitat valorar la decisió de Pere Aragonès d'assistir a la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, i s'ha limitat a celebrar que hi hagi una manifestació en contra: "El president ha anunciat que hi anirà i que el Govern no assistirà a la manifestació. Això és competència del president", ha dit en roda de premsa des del Parlament. Sales ha assegurat que els diputats de la seva formació participaran a la manfiestació de protesta per mostrar el seu rebuig contra la intenció de Sánchez de certificar la fi del procés. "Valorem positivament la unitat de l'independentisme", ha afegit. Informa Carme Rocamora.



13:16 El Govern pressiona el PSC i Junts pels pressupostos: «Les negociacions no es poden allargar més»



El Govern vol aprovar els pressupostos i comença a ser urgent. La portaveu, Patrícia Plaja, ha dit que les negociacions amb el PSC i Junts per tirar endavant els comptes "no es poden allargar massa més" després de setmanes ja en pròrroga tècnica dels comptes de l'any passat. "El país té pressa per aprovar els pressupostos", ha avisat Plaja en la roda de premsa d'aquest dimarts després de la reunió de l'executiu. La portaveu ha demanat, en un missatge dirigit al PSC i Junts, que els pressupostos s'aprovin "com més aviat millor". El Govern no descarta, en aquest sentit, aprovar els pressupostos sense esperar els dos altres grups i portar-los al Parlament sense tenir lligats els suports necessaris. En tot cas, Plaja ha optat per la "discreció" i ha detallat que aquest dimarts hi ha reunions "importants" amb els grups que participen de la negociació.



13:00 L'anime de «Sakura, la caçadora de cartes» torna a la televisió catalana



El famós anime japonès Sakura, la caçadora de cartes es reestrena al Super 3 (ara rebatejat com el SX3) a partir d'aquest dilluns, durant tots els dies de la setmana, excepte els caps de setmana. Estrenada a Catalunya fa 23 anys, es va emetre primer pel Canal 33 a partir del 18 de setembre i després reemetent-se en diverses ocasions.

Arriben més estrenes d'anime al #NouSX3. De dilluns a divendres podreu veure "Black Clover" a les 14.45, i "Sakura" a les 20.00, a la TDT #SomX3 #SakuraX3 https://t.co/9LLwse6x51 pic.twitter.com/qoZtkCjsiB — SX3 (@SomSX3) January 10, 2023

13:22 El PSC critica que Aragonès assisteixi a la cimera i ERC es manifesti en contra: "Han de decidir si volen ser un partit antisistema o de Govern"



La portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, considera "contradictori" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, participi a la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron mentre que ERC ha anunciat que participarà a la manifestació independentista convocada en contra. "ERC ha de decidir si vol ser un partit antisistema i assembleari, o un partit de Govern", ha declarat Romero en roda de premsa des del Parlament. En qualsevol cas, la posició dels socialistes és que Aragonès ha d'assistir a aquesta cimera i desenvolupar "les funcions que li pertoquen". Informa Carme Rocamora.

12:27 La cimera entre Sánchez i Macron del 19 de gener serà al MNAC



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homònim francès, Emmanuel Macron, es trobaran finalment al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) el 19 de gener. Serà una cimera envoltada de polèmica, ja que Òmnium, l'ANC i el Consell de la República han convocat una mobilització a les portes per protestar contra l'acció dels dos estats davant la població catalana. Les entitats veuen la reunió hispanofrancesa com "una provocació" després que el govern espanyol hagi dit que vindrien a Barcelona per a "certificar la fi del procés".

12:00 La grip i la Covid, a la baixa en l'última setmana de les vacances de Nadal



La grip i la Covid-19 segueixen a la baixa a Catalunya en l'última setmana de les festes de Nadal. Segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SiViC), actualitzades aquest dimarts, l'atenció primària ha diagnosticat 4.063 casos de grip entre el 2 i el 8 de gener. La setmana anterior, es van diagnosticar 5.797 casos de grip. Pel que fa a la Covid-19, s'han diagnosticat 2.160 casos nous a la primària, 2.780 la setmana anterior. Hi ha 557 persones ingressades amb coronavirus (651 la setmana anterior) i 24 a les UCI per covid-19 (30 la setmana anterior). La variant òmicron representa totes les mostres seqüenciades amb predomini de la subvariant BQ.1. La bronquiolitis també manté el descens.