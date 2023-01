Mor el cardenal australià George Pell, condemnat per abusos sexuals a menors i posteriorment absolt

El cardenal australiàha mort aquest dimarts a l'edat de 81 anys a la Ciutat del Vaticà, Roma, qui va ser condemnat el 2019 per abús sexual de menors i posteriorment, després de passar tretze mesos a la presó, absolt dels seus càrrecs., després que el Tribunal Suprem d'Austràlia l'absolgués i multés, amb penes econòmiques contundents, els mitjans de comunicació del país.L'arquebisbe de Sydney,, ha confirmat que Pell ha mort "en les primeres hores d'aquest matí" de dimecres, assegurant que "aquesta notícia és un gran xoc" per a la comunitat catòlica australiana."Preguin pel descans de l'ànima del cardenal Pell, pel consol de la seva família i de tots els que el van estimar i ho lamenten en aquest moment". Pell,i el clergue catòlic de més alt rang d'Austràlia, havia estat la figura eclesiàstica de major rang empresonada per abús infantil.El cardenal, qui va mantenir la seva innocència, va passar tretze mesos -des de febrer de 2019 fins a abril de 2020- en presons australianes abans de ser absolt de les acusacions d'abús de menors pel

