Els Globus d'Or es reconcilien amb Hollywood: triomfen Spielberg, Zendaya i McDonagh

Les sèries premiades als Globus d'Or 2023

Els, els mal anomenats premis d'avantsala dels Oscars, han celebrat la seva 80a edició en una cerimònia marcada per la diversitat i la reconciliació amb la indústria de Hollywood. Després d'una edició anterior cancel·lada per lesque arrossegaven els guardons, l'ha abordat el problema des del primer minut, amb el còmiccom a mestre de cerimònies.En cinema, han triomfat Steven Spielberg i el seu film biogràfici la comèdia irreverent de. En la ficció televisiva ha quedat tot molt repartit:(drama) i(comèdia), a més de les minisèries deo un altre reconeixement aper Euphoria. L'altre de les notícies més importants de la nit ha estat la victòria d', el film protagonitzat persobre els judicis contra la dictadura de Videla.Per acumulació de premis, el film irlandès de, una comèdia negra que explica el distanciament inexplicable de dos amics, ha estat el que més ha triomfat en la categoria cinematogràfica. En les categories interpretatives, els guardons han reivindicat la diversitat de les nominacions d'enguany, a més d'atorgar premis a intèrprets de renom. La primera sorpresa, però, ha estat, qui ha guanyat el premi a millor actor per Elvis. En comèdia se l'ha endut).Les actrius han estat les cares protagonistes.ha confirmat totes les prediccions i ha guanyat el Globus d'Or pel film, que encara ha d'aterrar a les sales de cinema de Catalunya. Per a comèdia se l'ha endut, una de les clares preferides del públic, per. Els premis de repartiment del 2023 han quedat així:(Everything Everywhere All At Once) i(Black Panther: Wakanda Forever)., de, només ha recollit el premi a millor banda sonora.La ficció televisiva ha viscut un moment de joia la passada nit als Globus d'Or. De la cerimònia en van sortir reivindicades diverses produccions de categoria, molt aplaudides per la crítica i pel públic, com(que manté l'esperit hegemònic de) oa través de Zendaya, qui es va endur el guardó a millor actriu dramàtica. Abbott Elementary va ser reconeguda en la categoria de comèdia. Van quedar-se sense premi ficcions tan destacades comPel que fa a les interpretacions individuals,per Yellowstone, i(per la immensa interpretació a The Bear) són els reconeguts masculins. En la categoria femenina,(Abbot Elementary) i(The White Lotus 2), són les més destacades. Els Globus d'Or també han reconegut la feina a la ficció sobrea Netflix -que ho va petar d'audiència- amb el guardó a l'actor Evan Peters. També hi ha hagut premi per a, gràcies a la seva actuació a

