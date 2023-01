Prohibida l'entrada de patinets elèctrics al transport públic

L'(ATM) ha anunciat que des de l'1 de febrer i durant sis mesos estarà prohibit accedir alambi altres vehicles de mobilitat personal. La mesura es pren després que el 17 de novembre passat un d'aquests aparells explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) El 19 de desembre l'ja va acordar que els operadors de transport públic modifiquessin les condicions generals d'utilització dels seus serveis per incloure la prohibició temporal d'accedir amb patinet elèctric tant als vehicles com a les instal·lacions i que comportarà unasi s'incompleix. Durant aquest mig any s'elaborarà una proposta per regular l'accés.En un comunicat, l'ATM subratlla que amb aquesta decisió preval el principi deque regeix per als operadors quant a lad'usuaris, treballadors i instal·lacions. A partir del mateix 1 de febrer els operadors de transport públic i les administracions titulars dels seus serveis informaran per tots els canals de la, que inclou, també, patinets elèctrics plegats.En paral·lel, durant aquest període s'impulsarà l'habilitació de places d'aparcament de patinets a les estacions ferroviàries i intercanviadors de bus. Així, l') ja ha anunciat que adaptarà elsper als patinets elèctrics. A més s'impulsarà que els aparcaments d'enllaç ofereixin aquesta prestació.

