De «Borgen» a «Cites Barcelona»: totes les sèries en català de TV3 aquest 2023

El 2023, un any "de transició"

Les grans apostes

Els creadors de l'èxittornaran a la graella deamb, una sèrie de vuit capítols dirigida per Héctor Lozano i protagonitzada per Elisabet Casanovas. Aquesta serà una de les vuit ficcions en català que la televisió pública catalana estrenarà el 2023 en coproducció amb plataformes internacionals o altres canals dels territoris de parla catalana. La comèdia dramàtica, amb Mireia Oriol com a protagonista, la ja anunciada–totes dues amb Amazon Prime-, a més d', drama històric de continuació de, compondran el mosaic d'estrenes de ficció pròpia d'aquest any a la graella i a la plataforma digital.Completen el calendari d'estrenes la sèrie, la primera coproducció conjunta dels canals públics IB3, À Punt i TV3; el thriller polític–també amb les televisions dels Països Catalans juntament amb Filmin i Nova Producciones-; i el drama polític i social. A totes aquestes, s'hi sumen 22 produccions alienes doblades al català que també passaran per la televisió, amb títols com, entre d'altres. L'any passat només es van estrenar dues produccions pròpies.L'aposta per aquesta trentena decompta amb unde 3,4 milions d'euros per a les pròpies i de 3,3 milions per a les alienes (doblatges a banda). En paral·lel, hi ha 11 produccions en fase desenvolupament que es preveuen estrenar a partir del 2024, amb una partida d'11,4 milions d'euros.La direcció de TV3 fixa el 2023 com un any "de" per a la producció de ficció, amb l'objectiu de negociar amb plataformes i televisions públiques i privades per tirar endavant nous projectes que es puguin emetre per la televisió lineal i l'aplicació digital. Segons, presidenta de la, ha assegurat que el 2023 serà "l'any de les sèries a TV3" amb l'objectiu que la televisió pública sigui una plataforma de continguts "de referència en català", arribant a nous públics anar-los a buscar a l'entorn digital.Per aconseguir-ho, però, TV3 ha hagut d'acomodar-se a unque ha "canviat" i obliga a explorar noves fórmules deper l'augment dels costos de producció i un canvi en el consum, segons el director de televisió catalana,. En aquest sentit, TV3 entra al mercat de les sèries a través de col·laboracions amb altresi televisions. "Som forts i no som competència. És unper totes dues parts", ha assegurat.El drama Bojos per Molière s'endinsa en el món del teatre per abordar les dificultats que un grup de joves es puguin dedicar a allò que els agrada. La sèrie, que s'estrenarà el 23 de gener, s'ubica en lai té lloc a l'. Es tracta d'una producció de TV3 amb Veranda i Mediawan adreçat al públic jove i adult.Cites arribarà a la pantalla de TV3 el segon trimestre d'aquest any amb unaa la televisió pública dels dos primers capítols i després la penjarà completa Amazon. Tornaran, així, les trobades entre desconeguts en una primera cita amb Barcelona com a teló de fons. Entre els protagonistes, hi haurà Carlos Cuevas, Carmen Machi, Belén Cuesta, Laia Costa, Nausicaa Bonnín, Aina Clotet, David Verdaguer, Eva Santaolaria o Aida Oset, entre d'altres.Els hereus de la terra també tindrà sortida a TV3 a partir de la tardor d'aquest any, amb coproducció de Diagonal TV, Netflix i Antena3. Encara sense data d'estrena, hi ha Operació marea negra, un drama basat eni que se situa al novembre del 2019 per narrar la història d'un jove gallecque es veu obligat a traficar amb drogues per guanyar-se la vida.

