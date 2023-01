Aquestes són les dues millors fregidores d'aire del mercat, segons l'OCU

Lessón un delsde cuina que s'ha popularitzat més en els últims mesos. En plena, sembla ser una solució molt vàlida per estalviar: no consumeix tantacom altres aparells i evita haver de comprarperquè els aliments cuinats tinguin un bon sabor. A banda, els experts ressalten que és mésque cuinar amb oli perquè funciona a través d'Ara bé, n'hi ha de moltes marques i de molts tipus i amb una aparell que és relativament nou, és complicat decidir quin és el més adequat. Per això, l'(OCU) ha seleccionat les dues millors fregidores d'aire del mercat a partir de l'anàlisi de fins a 21 màquines diferents, i, a més, per un preu força econòmic.En primer lloc, l'destaca la, que té un preu que oscil·la entre els 47 i els 98 euros. El més destacable d'aquesta màquina és que deixa bons resultats en la majoria d'aliments i consumeix molt poca energia. A banda, només pesa tres quilos, però com a punt negatiu només permet cuinar un màxim de 367 grams a la vegada i no és fàcil de netejar.Per altra banda, també es valora molt positivament la, que té un preu que se situa entre els 50 i els 70 euros. L'OCU en destaca que és un model lleuger, que deixa bons resultats de rendiments i que consumeix poca energia. Com a punt negatiu, però, només pot fregir 467 grams d'aliment a la vegada.Segons les estimacions de l'OCU, l'ús d'una fregidora d'aire implica unal mes a lasi es compara amb una fregidora d'oli. El gran estalvi, però, segons l'entitat, es deu a la limitada necessitat d'oli que té la fregidora d'aire, ja que només cal incloure-hi de manera opcional un petit raig si es vol millorar la qualitat del. Per altra banda, l'OCU recorda que depenent de l'aliment el resultat pot variar en comparació a altres alternatives més convencionals.

