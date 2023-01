Així es va gestar la Bussi, la divertida mascota de Sabadell

Les diferents perspectives de la mascota Foto: Escola Illa

Laés un fenomen que ha donat la volta al món i, molt probablement, els seus impulsors ni s'ho imaginaven. És la mascota de Transports Urbans de Sabadell (TUS) i que es va crear per fomentar el transport públic. Una obra feta perde Sabadell. Però com va es va gestar aquest disseny?És un projecte que va tenir unal centre escolar. En el marc de col·laboració amb les empreses, per tal de "professionalitzar el seu aprenentatge", es va comptar amb, segons explica l'Escola Illa i que es va iniciar el mes de febrer de 2022. Van participar alumnes deTot plegat, es va traduir amb una trentena d'esborranys de futures Bussi. I en aquest pas, els alumnes van comptar amb la col·laboració de l'il·lustrador Óscar Julve i l'artista Aïda Navarro. Els estudiants van seguir tot el procediment, igual com si fos. Així, van elaborar un dossier, amb les diverses perspectives del personatge creat; el marxandatge que se'n derivaria i laUn cop el jurat -format per representants municipals, membres de TUS i professionals del disseny- va avaluar cadascuna de les presentacions,, remarca l'Escola Illa, va escollir la Bussi, que havia firmat l'alumne Arianne Lara. Al seu costat, els examinadors també van coincidir en les dues finalistes: Natàlia Santos i Marina Justo. En aquesta fase ja es va posar, el 22 de setembre, en el marc de la Setmana de la Mobilitat.Això volia dir que calia, traslladar-la del paper a la vida real. I en aquesta etapa del procediment, la darrera, va aparèixer l'Elisa Boada, que es va encarregar d'aquesta tasca. I la resta de la història, ja és coneguda per tothom.

