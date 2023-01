Junts fa de l’acció exterior el cavall de batalla de la negociació dels pressupostos

Exigències de Junts

Les converses entre el Govern i Junts pels pressupostos tornen a estar encarrilades . Ambdós equips s'han reunit aquest dimarts a la tarda en una reunió a Palau, després de gairebéde manera formal. La pausa, que els de Laura Borràs i Jordi Turull atribueixen a l'executiu -i el Govern als juntaires-, no ha impedit que les converses continuïn. Sigui com sigui, en la trobada, Junts ha exigit a Pere Aragonès quede cap de les maneres la. Segons un comunicat dels juntaires, l'executiu els ha assegurat que "no acceptarà la proposta del PSC" de congelar l'acció exterior.Aquesta petició de Junts topa amb les demandes de Salvador Illa, que en el seu document d'exigències pels comptes, demanen aturar l'obertura de delegacions exteriors. I el. Ara, està en la teulada de l'executiu, que voldria aprovar els pressupostos amb el suport dels tres partits amb qui negocia -PSC, Junts i Comuns-, conjuminar totes aquestes peticions.A hores d'ara, les negociacions estan tan avançades amb els socialistes que l'executiu no descarta poder arribar a un primer acord aquesta setmana i poder aprovar els comptes i iniciar el tràmit parlamentari. Aquest és el desig de l'equip de Pere Aragonès, i per aquest motiu està incrementant la pressió sobre elsTot i la voluntat del Govern en solitari d'aprovar els comptes amb un ampli suport, des de Junts no veuen amb tants bons ulls aquesta opció. Aquest matí mateix, en roda de premsa des del Parlament, la portaveuha instat l'executiu aper aprovar els comptes, i que així deixin de "marejar la perdiu". És una petició que Junts ja va fer el dilluns, a través del també portaveu, que va sentenciar que Aragonès ha de triar entre el "deixar-ho estar" que li ofereix el PSC -en referència al procés- o aprovar uns pressupostos amb Junts que".Aquesta mateixa qüestió l'han traslladat en el transcurs de la reunió d'aquest dimarts els diputats de Junts, que s'han reunit amb la consellera. "Els representants de Junts han traslladat al Govern la seva preocupació per algunes condicions del PSC en les negociacions que busquen retallar l'autogovern", escriuen des de Junts en un comunicat, referint-se a l'acció exterior del Govern.Malgrat aquestes peticions, el que és evident és que les negociacions no s'han trencat i que. Junts, en aquest sentit, celebra la "represa de les converses", tot i constatar diferències "importants" que el Govern rebaixa, perquè asseguren que amb els seus exsocis s'han arribat a múltiples acords en qüestions sectorials. Entre les, hi ha millorar el finançament de l'Agència Tributària de Catalunya, dotar recursos per fer estudis sobre el nivell de dependència d'Espanya, iniciar el desplegament de l'Agència Catalana de Protecció Social, o incloure les bases organitzatives per a un procés constituent.D'altra banda, Junts exigeix als republicans que es comprometin a tirar endavant els projectes del, peticions que es comparteixen amb el PSC i que incomoden ERC, però també els comuns, que ja han avisat que si els pressupostos inclouen "partides pressupostàries" per aquestes qüestions, no tindran el seu suport. A més, Junts ha posat sobre la taula també la deflactació de l'IRPF i revisar l'impost de successions.

