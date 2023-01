Quatre de cada deu catalans descongela els aliments de manera incorrecta

La majoria de catalans està preocupada per com li pot afectar la qualitat dels aliments a la seva salut, però n'hi ha molts que no prenen les mesures bàsiques per minimitzar aquests riscos. Així es desprèn del baròmetre de seguretat alimentària del 2022, encarregat pel Departament de Salut i segons el qual un 42% dels ciutadans descongela els aliments a temperatura ambient. Igualment, escassament un terç neteja el frigorífic quinzenalment i quasi un de cada quatre ho fa menys d'un cop al mes.





Clicant o passant el cursor per damunt de cada barra, apareixen totes les dades de la franja d'edat corresponentSegons els experts, descongelar els aliments, ja que, a partir de certa temperatura, elsque hi ha es reactiven i tornen a multiplicar-se, incrementant les possibilitats d'intoxicació. La manera més recomanada és treure els productes del congelador amb previsió i deixar-los a la nevera unes quantes hores, si bé una altra opció és el, sempre i quan sigui per cuinar-los tot just després -i anant en compte que no es coguin massa, a trossos-. Són les opcions triades per una ajustada majoria de catalans i per un 5% del total, respectivament. Amb l', però, s'afina més la via, així com es té més regularitat en laIgualment, convé anar en compte amb els, perquè hi ha risc que continguin, uns cucs quasi transparents que hi viuen i que, si són ingerits, poden causar estralls a la panxa. Per això es recomana congelar el peix abans o després de prepararen vinagre o. Tot i això, poc menys de la meitat dels catalans que cuinen aquests plats fan aquest pas, essent el sushi el més comú a les cuines del país (quasi el 80% afirma que en prepara).Segons el baròmetre, els enquestats veuen més probable patir uno unque ingerir un aliment perjudicial, però, així i tot, dos de cada tres estan bastant o molt preocupats que això ocorri. El risc percebut com a més habitual és trobara fruites i verdures (dos terços el veu molt o bastant habitual), per davant dels residus dea l'envàs (59%), la manca d'en la manipulació de productes (54%) o, en darrer lloc, que hi hagino autoritzats (45%).Els catalans també diuen estar molt conscienciats amb diverses actuacions a la cuina que comporten riscos. Cuinar sense, descongelar i congelar els aliments diversos cops i emmagatzemar-los a una tsón les pràctiques més consens generen conforme no s'han de fer. De forma força generalitzada, però, també se censuren totes les altres citades a l'enquesta, com no rentar-se les mans o els estris i la superfície entre preparar, coure poc els alimentats -aquells que requereixin de cocció- o emmagatzemar aliments sense aïllar-los entre si.En tot cas, la gran majoria de catalans afirma quedurant el darrer any. De fet, només li hauria passat a un 1% en plats cuinats a casa i a un 6% en alguns de fets a fora. La quantitat d'intoxicacions, però, cau amb l'edat, del 17% que n'ha patit la franja de 18 a 24 anys fins al 2% en aquells de més de 65 anys. També hi ha, ja que un 14% dels enquestats que viu en llars que ingressen més de 6.000 euros s'ha intoxicat el darrer any, per només un 3% en les de menys de 1.000 euros. Això es pot deure, però, a que el costum -i possibilitats- de menjar fora augmenta amb la riquesa, i precisament són aquests àpats aquells que comporten més efectes secundaris.Altres dades rellevants del baròmetre, vinculades a tendències alimentàries més actuals, són la valoració positiva delsi el consum deque emulen la carn. Més del 60% dels enquestats considera que els productes ecològics són millors, especialment els més, bàsicament perquè són més(55%), però també perquè són més segurs (22%) i nutritius (16%). A més, gairebé el 30% consumeix amb certa regularitat, un percentatge que supera el 50% entre els més joves i que cau al 15% en els més grans. Argumenten que ho fan sobretot pel(41%), per causes mediambientals (33%), perquè són més sans (32%) o perquè tenen menys(23%).El treball de camp d'aquest baròmetre va tenir lloc entre el 19 de setembre i el 15 d'octubre de l'any passat, amb, tenint en compte criteris d'edat i sexe. No és, però, el primer baròmetre d'aquest tipus que encarrega la Generalitat. El 2011 ja se'n va fer un, l'any següent, un altre, i el 2015 va arribar el tercer. Des de llavors, però, no s'havia reprès aquesta enquesta.

