Cinta Farnós es perfila com la nova directora del Consorci de la Batalla de l'Ebre

La politòloga i escriptora perellonenca(1986) es perfila com a nova directora del. Segons ha pogut confirmar, la seua incorporació es podria produir a finals d’este mes de gener, un cop nomenada per laSerà un dels últims nomenaments que resta per tancar entre els càrrecs del govern ebrenc substituïts a conseqüència de la sortida dede l’executiu de, que comporten també la destitució de l’encara director del Comebe, el rapitenc, que ocupa el càrrec des de l’agost del 2021.Pel que fa a la trajectòria de la futura directora del Consorci, en els últims dos anys i mig (fins al passat mes de desembre), Farnós ha treballat desenvolupanta la Generalitat de Catalunya i també ha estat treballant com a tècnica superior en altres departaments, actualment a Interior, i també havia desenvolupat tasques relacionades amb les polítiques de gènere.Així mateix, de la seua trajectòria professional destaca també la seua labor com a escriptora, inicialment en el camp de la narrativa curta, amb obres com Cosins llunyans i altres contes (2014), la guia gastronòmica Comer bien en el Camino de Santiago (2015) i les col·laboracions al diari digital Núvol escrivint opinió i crítica. El seu reconeixement públic com a escriptora va fer un salt endavant ara fa un any, quan va debutar amb un èxit molt notable en el gènere de la novel·la, amb el seu llibre Geosmina , sota el segell de la reapareguda editorial La Magrana.

