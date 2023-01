Els joves, els més reticents a la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid

Diversitat en la reticència a les vacunes

Elsd'entre 18 i 29 anys són els més reticents a rebre la dosi de reforç de lacontra la. Això és el que es desprèn d'un estudi liderat per l'i la CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy i que s'ha publicat aquest dilluns a Nature Medicine . L'acceptació de laha augmentat a escala global i s'ha situat en el 79,1% el 2022.Aquest resultat representa undel 5,2% respecte del 2021. Així ho revela l'enquesta realitzada a 23 països, el que representa el 60% de la població mundial. Tot i això, les dades també indiquen que l'ha disminuït a vuit països i que gairebé una de cada vuit persones vacunades, especialment aquest grup de joves, mostraa rebre una dosi de reforç.L'estudi assenyala que de les 23.000 persones enquestades (1.000 per país), el 79,1% estava disposat a acceptar la. Així mateix, indica que també ha crescut el posicionament favorable delsa vacunar els seus, passant del 67,6% el 2021 al 69,5% el 2022. No obstant això, vuit països han registrat un augment en la reticència (de l'1,0% alal 21,1% a). "Hem de romandre atents en el seguiment d'aquestes dades, contenir les variants de la Covid i abordar la indecisió, que pot suposar un repte per als futurs programes d'contra el virus", ha afirmat, un dels autors de l'estudi.L'enquesta també proporciona informació nova sobre elsrebuts. A escala mundial, laes va donar amb la mateixa freqüència que altres medicaments aprovats, malgrat que l'(OMS) i altres organismes no en recomanen l'ús per prevenir o tractar el coronavirus. A més, gairebé el 40% dels enquestats han declarat prestar menys atenció que abans a la nova informació sobre la Covid i donar menys suport als mandats de vacunació.Segons l’estudi, en alguns països la reticència a les vacunes està associada a variables com el sexe femení (), no tenir títol universitari (, Sud-àfrica,i els) o tenir ingressos més baixos (i Regne Unit). A banda, el perfil de les persones que presten menys atenció a la pandèmia varia segons els països."Els nostres resultats mostren que les estratègies deper augmentar la cobertura de les dosis de reforç han de ser més sofisticades i adaptables a cada entorn i població diana", ha afirmat, cap del Grup de Recerca en Sistemes de Salut d'ISGlobal i coautor de l’estudi. "Per millorar l'acceptació de la vacuna, les estratègies han d'incloure missatges que transmetinen lloc dei utilitzar missatgers de, especialment professionals de la salut", ha afegit.

