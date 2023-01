​Mor un home en un poble de Sevilla per l'explosió d'una roda al seu taller

Un home de 62 anys ha mort aquest dimarts al migdia després de l'de lad'un tractor en un taller localitzat al municipi sevillà de, segons ha confirmat el servei d'emergències 112 d'. El telèfon ha rebut cap a les 13.15 hores una trucada d'auxili que alertava d'un home ferit per aquests fets. Segons els testimonis, l'home ha estat colpejat per la roda i l'ha fet sortir disparat fins a un bar proper al taller.Ràpidament, des de la salas'ha alertat el Centre d'Emergències Sanitàries, que ha enviat un equip mèdic, lai la, que s'han desplaçat al lloc dels fets. Tot i els intents per salvar-li la vida, la víctima finalment ha mort al lloc. A més, dues persones més han resultat ferides de caràcter lleu.Aquest accident mortal passa tot just cinc dies després que el mateix poble es veiés sacsejat pel tràgic sinistre durant la cavalcada dels Reis d'Orient . El tractor de la carrossa del reies va precipitar per un carrer en pendent, atropellant diverses persones, provocant la mort d'una dona de 71 anys i deixant nombrosos ferits, entre ells un nen de dos anys que va patir lesions greus.

