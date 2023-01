El govern espanyol haurà de fer públiques les actes de la taula de diàleg

El(CTBG) ha resolt que elha de donar a conèixer els informes i manifestos polítics o jurídics que comparteix amb laa la. Així ho ha decidit l'organisme que presideixa instàncies d'un ciutadà que havia topat amb la negativa de la Moncloa a proporcionar-li aquesta documentació.En la seva resolució, el Consell de Transparència exigeix a l'executiu estatal que faciliti els noms dels integrants actuals de la taula de diàleg, la relació deconvocades i realitzades, o pendents de realitzar, elsadoptats, i també "els informes, manifestos o pronunciaments polítics i/o jurídics adoptats en aquesta taula". Si els'hi nega, haurà d'interposar un recurs als tribunals per la via contenciosa administrativa.Fins ara la Moncloa ha negat aquesta documentació al·legant que la taula de diàleg no és un òrgan de, sinó "uninformal de diàleg entre els dos governs", i per això només oferia al reclamant el que s'ha fet públic a la seva pàgina web. Per al Consell de Transparència, però, cal atendre la petició de la persona.A la darrera reunió de la taula de diàleg, celebrada a finals de juliol del 2022, es van donar a conèixer dos documents relatius a l'anomenada "" del conflicte polític i a la promoció del català. Els compromisos adquirits llavors han derivat en la reforma del eliminant el delicte de sedició i reformant el de, mentre que l'executiu estatal va sol·licitar l'ús del català al Parlament Europeu

