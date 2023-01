Detecten un repunt de robatoris pel «mètode de la crossa» a Barcelona

La #gubEIX deté 2 persones que es coordinaven per furtar pel "mètode de la muleta" en botiges del Pg. de Gràcia.



Com ho fan? Tapant amb un altre objecte l'objectiu per furtar sense ser vistos.



👮💬 Aneu amb compte amb les empentes i aproximacions sospitoses.#Consellseguretat pic.twitter.com/oYN5Zw8oeW — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) January 9, 2023

Tornen els robatoris pel conegut com a "" a. La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha detectat un repunt de casos a l'Eixample on, recentment han detingut múltiples persones. De fet,, quan han vist que dues persones es coordinaven per robar, sense violència, al passeig de Gràcia.



No és un mètode nou. La policia de la capital catalana fa temps que n'alerta a través de Twitter per conscienciar i avisar els i les barcelonines d'aquesta mena de furts.



En què consisteix exactament?

Els agents han demanat estar atents, sobretot en zones on s'acumula molta gent, com ara el centre de Barcelona per evitar que els lladres aconsegueixin objectes de valor a través d'aquest mètode. Concretament, el que fan els delinqüents és t. Ho podem observar, per exemple, amb coses que són a sobre d'un taulell, a la barra d'un bar o directament a les butxaques de la nostra jaqueta. El que ha aconsellat la GUB és anar amb compte amb les aproximacions sospitoses i empentes.Un altre dels casos que més es va viralitzar a les xarxes del cos va ser el passat mes de novembre, quan uns agents van localitzar dues persones que sortien corrents del centre comercial deLa seva actitud va fer sospitar la Urbana, que va procedir a identificar-los. Va ser aleshores quan es van adonar que una d'elles tenia una ordre de detenció.

